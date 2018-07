Heilbronn. (rnz) Die Stadtbahnen der Linien S 4, S 41 und S 42 können während der Sommerferien vom 26. Juli, 0.30 Uhr, bis 4. September, 4.30 Uhr, nicht durch die Heilbronner Innenstadt fahren. Sie werden umgeleitet und Busse ersetzen die Bahnen (SEV) auf den nicht befahrenen Strecken. Grund dafür sind laut Mitteilung der Albtal-Verkehrsgesellschaft Bauarbeiten an der Kaiserstraße: Stadt und Stadtwerke Heilbronn führen dort Belags- und Gleisarbeiten durch.

Für diese Sanierung wird die Kaiserstraße für den Verkehr gesperrt, sodass dort weder Stadtbahnen noch Busse fahren können. Zeitgleich wird die Haltestelle Neckarturm in der Bahnhofstraße umgebaut.

Folgendes Konzept gilt für die Stadtbahnen: Die Züge der Stadtbahnlinie S 4, die, aus Richtung Karlsruhe kommend, regulär am Pfühlpark enden, enden während der Sperrung am Bahnhofsvorplatz. Die Züge der Linie S 4 mit dem Ziel Weinsberg und Öhringen fahren in den Heilbronner Hauptbahnhof ein und werden anschließend ohne Halt bis Heilbronn Trappensee umgeleitet. Aus Richtung Weinsberg kommend, werden die Stadtbahnen der S 4 ebenfalls ab Heilbronn Trappensee ohne Halt in den Heilbronner Hauptbahnhof umgeleitet.

Die Züge der S 4 in Richtung Karlsruhe, die planmäßig am Pfühlpark beginnen, starten erst am Bahnhofsvorplatz. Die Züge der Stadtbahnlinien S 41 und S 42 werden ab der Haltestelle Harmonie zum Pfühlpark umgeleitet. Die Busse des SEV fahren am ZOB, rund 150 Meter vom Bahnhof entfernt, ab. Es werden in der Folge die SEV-Haltestellen Harmonie, Friedensplatz, Finanzamt, Pfühlpark und (teilweise) Trappensee bedient. Die Haltestellen Neckarturm am Kurt-Schumacher-Platz und Rathaus zwischen Hauptbahnhof und Harmonie können während der Sperrung nicht bedient werden.

Die AVG verteilt vor Baubeginn Infoblätter in den Stadtbahnen, in denen die Fahrgäste über die Sperrung und den SEV-Verkehr informiert werden. Der Flyer kann unter www.avg.info online abgerufen werden.