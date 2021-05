Heilbronn. (RNZ) Um möglichst schnell allen Heilbronnern ein Impfangebot machen zu können, setzt die Stadt auf eine "Lokale Impf-Allianz". In diesem Dreierbündnis aus Hausärzten, Betrieben und dem Kreisimpfzentrum (KIZ) komme den Hausärzten aufgrund des engen und oft langjährigen Vertrauensverhältnisses zu ihren Patienten eine besondere Rolle zu. Genauso wichtig seien aber auch die Betriebe als Multiplikatoren und die Betriebsärzte als niedrigschwelliges Angebot sowie das KIZ mit seinen großen Kapazitäten. "Zusammen können wir in den kommenden Wochen viel erreichen und damit den Menschen den Weg zurück in die Normalität ebnen", ist sich Oberbürgermeister Harry Mergel sicher – vorausgesetzt Bund und Land stellten ausreichend Impfstoff bereit. Mergel bietet den Betrieben auch an, die Infrastruktur des KIZ für eigene Impfungen zu nutzen.

Aufgrund der gleichmäßigen Verteilung der Infektionszahlen über das Stadtgebiet halten Mergel und Bürgermeisterin Agnes Christner, die in ihrem Dezernat die Impf-Allianz koordiniert, Sonderimpfaktionen in einzelnen Stadtteilen oder –vierteln, wie sie jetzt in anderen Städten praktiziert werden, nicht für zielführend. "Wir haben in Heilbronn kein größeres Gebiet mit Häufungen", betonen sie. Dies belegte auch die Auswertung der aktuellen Infektionszahlen nach Stadtteilen.

Um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, will die Stadt die Kommunikation auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen nochmals verstärken. Zudem will sich Mergel per Brief erneut an alle Religionsgemeinschaften wenden, aber auch die kulturellen Mittler, die für die Stabsstelle Partizipation und Integration etwa in Kitas und Schulen im Einsatz sind, sollen als Multiplikatoren fungieren. Darüber hinaus wird es mehrsprachige Impfaufrufe per Video in den sozialen Medien geben.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 17.31 Uhr

Täglich werden 850 Menschen im KIZ geimpft

Heilbronn. (rnz) Das Kreisimpfzentrum (KIZ) Heilbronn war am 1. Mai genau 100 Tage in Betrieb; seither wurden dort mehr als 37.000 Impfungen verabreicht, davon allein 21.000 im April. "Damit ist das Impfzentrum für viele Menschen zu einem Ort der Hoffnung geworden und zu einer wichtigen Säule in der Bekämpfung der Pandemie", freut sich Oberbürgermeister Harry Mergel und hofft, die Kapazitäten nochmals erhöhen zu können.

"Organisatorisch sind wir darauf perfekt vorbereitet", versichert Bürgermeisterin Agnes Christner, die die Impfkampagne in ihrem Dezernat koordiniert. "Die vergangenen Tage mit durchschnittlich 850 Impfungen am Tag haben gezeigt, dass wir ein solches Pensum gut bewältigen können und sogar noch mehr Menschen impfen könnten." Allerdings steht dafür noch immer nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Wenn Bund und Land für mehr Impfstoff sorgten, sei man auf kommunaler Ebene und mit Unterstützung der Haus- und Betriebsärzte in der Lage, allen Menschen rasch eine Impfung anzubieten, betonte Mergel, der zusammen mit Christner das kleine Jubiläum auch zum Anlass nahm, den Mitarbeitenden im KIZ Danke zu sagen: "Was hier geleistet wird, ist wirklich großartig", loben sie das große Team.

Bislang waren mehr als 160 verschiedene Ärzte sowie 70 medizinische Fachangestellte im Einsatz, unterstützt von 110 Ehrenamtlichen. Die Betriebsleitung liegt in den Händen der Heilbronn Marketing GmbH, die mit bis zu zwölf Mitarbeitenden für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Mittlerweile wird im KIZ an sieben Tage in der Woche in zwei Schichten und an fünf Impfstraßen geimpft. Von den 37.000 Impfungen waren 5750 Zweitimpfungen. Rund 24.000 Impfungen erfolgten mit dem Serum von Biontech/Pfizer, knapp 11.000 mit Astra-Zeneca und rund 2300 mit Moderna.

Update: Dienstag, 4. Mai 2021, 16.36 Uhr

Zunächst nur wenige Impfungen im Kreisimpfzentrum

Landkreis Heilbronn. (rnz) Auch das Kreisimpfzentrum (KIZ) des Landkreises Heilbronn in der Tiefenbachhalle in Ilsfeld-Auenstein hat am vergangenen Freitag den Betrieb aufgenommen. Rund 300 Personen erhielten an diesem Tag ihre Erstimpfung. Parallel dazu sind mobile Impfteams unterwegs, die Bewohner und Mitarbeitende der Alten- und Pflegeheimen impfen. Außerdem werden auch die Krankenhäuser im Stadt- und Landkreis Heilbronn mit Impfstoff aus dem KIZ versorgt, um besonders gefährdete Kräfte, beispielsweise Personal auf den Corona-Stationen, impfen zu können.

Da derzeit nur wenig Impfstoff an die Impfzentren geliefert werden konnte, ist auch im KIZ in Auenstein zunächst nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. In der Anfangsphase können ab 5. Februar wöchentlich freitags 150 Erstimpfungen durchgeführt werden.

Alle Termine bis zum 19. Februar sind bereits ausgebucht. Sobald mit weiteren Impfstofflieferungen gerechnet werden kann, werden weitere Termine vergeben. Die Terminvergabe für die Kreisimpfzentren wie auch die zentralen Impfzentren (ZIZ) erfolgt landesweit einheitlich über die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eingerichteten Telefon-Hotline unter der Nummer 116117, online über die zentrale Webseite www.impfterminservice.de.

Gebucht werden können auf diesem Weg Termine für alle Impfzentren in ganz Baden-Württemberg. Einwohner des Landkreises Heilbronn können also auch versuchen, einen Termin in den umliegenden KIZ in Heilbronn, Ludwigsburg, Mosbach, Öhringen oder Sulzfeld zu bekommen. Unbedingt zu beachten ist: Der Landkreis Heilbronn selbst hat keinen Einfluss auf die Vergabe der Termine. Es können keine Termine vor Ort, über die Corona-Hotline des Landkreises oder einer anderen Stelle des Landratsamtes vereinbart werden. Wer ohne Termin im KIZ erscheint, kann nicht geimpft werden.

Laut Landratsamt ist damit zu rechnen, dass ab dem Frühjahr die Menge an verfügbarem Impfstoff steigt. In diesem Fall wird sich auch die Terminlage bei den Kreisimpfzentren entspannen. Außerdem soll im Laufe der nächsten Monate die Impfung bei den Hausärzten möglich werden.

Allgemeine Informationen zur Corona-Impfung, eine Übersicht der Reihenfolge der Impfungen sowie weiterführende Informationsmöglichkeiten sind unter www.landkreis-heilbronn.de/coronavirus abrufbar. Ausführliche Informationen und Antworten auf häufig gestellten Fragen hat das Land Baden-Württemberg hier zusammengestellt.

Außerdem wird das Sozialministerium in den nächsten Tagen einen Informationsbrief an alle Haushalte in Baden-Württemberg verschicken.