Erst aufgebaut, dann wieder abgebaut: Die kurzfristige Absage des Heilbronner Käthchen-Weihnachtsmarkts stellt viele Marktbeschicker vor Probleme. Die Stadt will sie nun nach Möglichkeiten mit konkreten Hilfen unterstützen. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Nach der doch überraschenden Absage des Heilbronner Käthchen-Weihnachtsmarkts am Samstagnachmittag geht es jetzt um Schadensbegrenzung. In einem Gespräch mit den davon betroffenen Beschickern des Marktes und der Heilbronn-Marketing-GmbH (HMG) als Veranstalter hat Oberbürgermeister Harry Mergel die Gründe für diese Entscheidung noch einmal bekräftigt. "Unsere Aufgabe ist es, alles dafür zu tun, zusätzliche Kontakte zu vermeiden und keine weiteren Anreize für Kontakte zu schaffen. Die Gesundheit der Menschen und die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung haben absoluten Vorrang." Eine alarmierend hohe Inzidenzzahl von derzeit fast 600 für den Stadtkreis, für den Landkreis kaum darunter, macht die Entscheidung nachvollziehbar, die inzwischen auch weitere Städte im Land getroffen haben.

In anderen Bundesländern erfolgte inzwischen die generelle Absage von Weihnachtsmärkten im ganzen betroffenen Land. Zu Wochenbeginn hielten Öhringen, Künzelsau, Schwäbisch Hall, Bad Mergentheim und Crailsheim noch an ihren Weihnachtsmärkten fest, teilweise auch mit Einschränkungen beim Gastro-Angebot. Abgesagt worden ist auch das für Samstag, 27. November, vorgesehene "Weihnachts-Nightshopping". Auch diese Entscheidung hat die HMG gemeinsam mit der Stadt und dem Verein "Stadtinitiative Heilbronn" getroffen. Die Läden werden an diesem Tag zu den regulären Öffnungszeiten und bei den geltenden Regeln geöffnet sein.

Die Absage des Käthchen-Weihnachtsmarktes sei, so war zu hören, bei den Betroffenen weitgehend auf Verständnis gestoßen, Verärgerung gab es aber über den dann doch späten Zeitpunkt. Mergel sagte, man verstehe die Enttäuschung der Beschicker und wisse um die Herausforderungen, die die Absage im Einzelfall bedeute. "Deshalb lassen wir die Händler und Gastronomen des Käthchen-Weihnachtsmarkts nicht im Stich." Man werde sie "in dieser schwierigen Situation" im Rahmen der Möglichkeiten der Stadt unterstützen, kündigte Mergel an.

Dafür wurde ein ganzes Maßnahmenpaket zusammengestellt. So will die Stadt verderbliche, bereits eingekaufte Waren abnehmen und sie sozialen Zwecken zuführen. Die Adressaten dieser "Wohltaten" und das dafür benötigte Personal stehen noch nicht fest, eine logistische Herausforderung wird es aber werden: Wer bekommt den Käse (und wie?) – und wer die Wurst?

Beschicker, deren Warenangebot auf und zum Wochenmarkt passt, sollen auch hier eine Möglichkeit der Präsenz und des Verkaufs erhalten. Klar aber ist auch: Glühwein wird nicht ausgeschenkt. Dafür findet der Wochenmarkt nun wieder am angestammten Platz auf dem Marktplatz statt.

Eine konkrete Hilfe wird es sein, dass die Stadt auf die Gestattungsgebühren in diesem Jahr verzichtet. Sie plant darüber hinaus, den Beschickern auch im nächsten Jahr bei den Standgebühren entgegenzukommen. Die HMG stellt zudem die Online-Präsenzen der Beschicker auf der Website des Käthchen-Weihnachtsmarkts vor und bewirbt sie und ihr Angebot auf diese Weise.

In weiteren Gesprächen sollen auch noch Einzellösungen besprochen werden, auch im Hinblick auf Veranstaltungen im kommenden Jahr. Was die Beschicker aber gerade jetzt schmerzen dürfte: Private Veranstalter von Weihnachtsmärkten, beispielsweise große Gartencenter und Möbelhäuser, müssen ihre Weihnachtsmärkte bei einem angepassten Hygienekonzept nicht abbauen. Sie warten mit einem großen, auf Familien ausgerichteten Unterhaltungsangebot und mit Glühwein auf und dürften entsprechend stark frequentiert werden.