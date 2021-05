Die EnBw will im Rahmen des Kohleausstiegs auf seinem Standort in Heilbronn ein Gaskraftwerk bauen. Foto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Pressesprecherin der Stadt Heilbronn, Suse Bucher-Pinell betont, es sei alles "noch Anfang", aber der Ärger ist jetzt schon da. Der Gemeinderat der Stadt wurde nicht über ein geplantes Bauvorhaben von einschneidender Bedeutung informiert, er hat davon erst über eine Postsendung erfahren. Ihr war aus "gegebenem Anlass" auch ein Pupskissen beigefügt. Nicht alle Stadträte fanden den damit verbundenen Hinweis sonderlich originell. Aber "stinken" musste ihnen doch, auf diese Weise zu erfahren, dass die EnBW im Zuge des Kohleausstiegs plant, am Standort ihres Kraftwerks in Heilbronn am Neckar ein solches für den Betrieb mit Erdgas zu bauen.

Wenn man die Aussagen und Ankündigung der EnBW genau liest, allerdings auch mit dem Wissen von heute, kann man deren Pläne nicht mehr als gänzlich überraschend sehen, auch im Hinblick auf den Industriestandort Heilbronn. Der Entwurf des "Netzentwicklungsplan Gas" der Bundesnetzagentur sieht für diesen Standort den Neubau einer Gasturbine mit einer Gasanschlusskapazität von 1200 Megawatt (ein MW entspricht 1000 Kilowattstunden) vor. Und daneben, seitens der Audi AG in Neckarsulm, auch den Neubau einer Gas-Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage mit 120 MW Anschlusskapazität. (bfk)

Auch bei Projekten, die zunächst "das Schnaufen nicht vertragen", war es doch Usus, wenigstens den Ältestenrat vertraulich zu informieren. Nun aber mussten die Volksvertreter im besagten Anschreiben lesen, dass sich die Verwaltung "offenbar bereits intensiv mit den Plänen für das Gaskraftwerk befasst".

Für dessen Absender, das "Bündnis Energiewende", ist die Geheimniskrämerei das kleinere Übel. Das sehr viel größere wäre dieses neue Gaskraftwerk in Heilbronn als "Booster der Klimakrise". Man befürchtet nun, dass eine Unterstützung durch den Gemeinderat "viele andere Klimaschutzanstrengungen zerstören" würde. Diese Unterstützung aber ist notwendig, denn wenn die EnBW so wie sie es plant, tatsächlich bauen will, ist dafür ein Bebauungsplan und somit die Zustimmung des Gemeinderates unumgänglich.

Nicht wie an anderen Standorten geht es in Heilbronn nur um den Austausch von Turbinen, sondern um ein veritables Bauvorhaben. Die politische Flanke dabei: Kommunalwahlen sind erst wieder 2024, aber Oberbürgermeister Harry Mergel will im Herbst bekanntgeben, ob er zur Wiederwahl antreten will.

Betrachtet man den riesigen engagierten Aufwand, mit dem soeben der Klima-Masterplan der Stadt verabschiedet wurde – das Werk umfasst 180 Seiten und 60 Millionen Euro sind für die nächsten Jahrzehnte dafür projektiert – so irritiert nicht nur der Zeitpunkt für das Erdgaskraftwerk. Franz Wagner und seine Mitstreiter vom Energiebündnis wenden vor allem ein, zitieren entsprechende wissenschaftliche Gutachten, dass auch dann, wenn der CO2-Ausstoß geringer ist, dafür umso mehr vom noch giftigeren Methan in die Luft geblasen wird oder schon zuvor auf langen Transportwegen entweicht. Eine "Ironie der Geschichte" besteht schon allein darin, dass man im Rathaus zeitgleich zur Promotion des Klima-Masterplanes, zu der man auch (online) Eckhard von Hirschhausen engagiert und die "Scientists for Future" zusammen mit der Hochschule Heilbronn ins Leben gerufen hatte, hinter den Kulissen bereits mit der EnBW sprach.

Bucher-Pinell räumt ein, dass Mergel die Stadträte erst nach der "Pupskissen-Post" darüber informierte, betont aber auch: "Wir halten nichts unter der Decke." In dem Sechs-Zeilen-Schreiben an die Stadträte bestätigt der OB den Sachverhalt und kündigt für Juli an, sie und nach ihnen auch die Öffentlichkeit zu informieren. Bucher-Pinell sagt zum Zeitablauf noch, dass es auch in der Verwaltung noch Klärungsbedarf gebe, man nachdenke und prüfe, um die Planungen auch "bezüglich der Klimaschutzziele zu bewerten". Zum Umfang von den dann auf das Kraftwerk zukommenden Abriss- und Bauarbeiten gibt es noch keine Kenntnisse.

Das heute der EnBW gehörende Kohle-Kraftwerk hat eine lange Geschichte, auch in Bezug auf seine Eigentümer. Das heutige Kapitel steht unter dem Motto "Fuel-Switch". Dieser Umstieg zum Erdgas wird auch als "Brückentechnologie" bezeichnet. Für Wagner ist das kein Schritt in die Energiewende, sondern "ein falsches Beharren auf einer nicht nachhaltigen fossilen Ideologie". Die EnBW gibt auf ihrer Homepage ihren Kunden eine Liefergarantie, die für den Bau kann nur der Gemeinderat geben.

Innerhalb des Stadtrates ist man sich ziemlich einig in der Verärgerung über die Informationsabläufe – in der Sache aber eher uneins. CDU-Fraktionsführer Thomas Randecker nennt es "zu kurz gedacht, wenn wir die Versorgungslücke mit elektrischer Energie aus dem Ausland (womöglich mit Kernenergie erzeugt) decken". Ein Gaskraftwerk sieht er deshalb als "notwendige Option" an. Schon von Haus aus anders betrachtet es Grünen-Fraktionsvorsitzende Susanne Bay. Es werde Zeit für konkrete Informationen, die Einwände seien nicht unberechtigt, sie bemängelt, dass Gas als fossiler Energieträger ebenfalls Folgen für das Klima habe. Darauf müssten die Planungen "abgeklopft" werden.

Auch Nico Weinmann, FDP-Fraktionsvorstand, trennt zwischen seinem Ärger über die Abläufe und den Notwendigkeiten und macht seine Haltung von eingeforderten Informationen abhängig. Und Rainer Hinderer, Vorsitzender der SPD-Fraktion, umschifft die Klippe der Loyalität zum OB damit, dass er, "den Klimaschutz-Masterplan vor Augen" dem Energiestandort Heilbronn "eine gute und nachhaltige Zukunftsperspektive" wünscht.