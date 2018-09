Heilbronn. (pol/mare) In der Großgartacher Straße in Heilbronn-Böckingen wurde am Montagmorgen gegen 10.45 Uhr ein 80-jähriger Fußgänger von einem Lastwagen erfasst und hierbei getötet. Das teilt die Polizei mit.

Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen der Beamten überquerte der Mann mit einem Rollator die Fahrbahn, während ein Lastwagen bei Grün an einer Ampel losfuhr. Bei der Ampel handelte es sich um die vorgeschaltene Ampel im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle Berufsschulzentrum. Der Bereich bis zur eigentlichen Fußgängerampel erstreckt sich hier auf circa 50 Meter.

Der 80-Jährige wollte unmittelbar vor dem aus seiner Sicht noch stehenden Lastwagen die Fahrbahn überqueren. Zeitgleich mit dem Umschalten der vorgeschaltenen Ampel (nur Rot- und Grün-Phase) befand sich der Mann vor dem Lastwagen und wurde überrollt. Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße B293 im Bereich der Unfallstelle in der Großgartacher Straße voll gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.