Heilbronn. (dpa-lsw) Bei Kontrollen in Gastronomiebetrieben haben Beamte des Hauptzollamts Heilbronn etliche Verstöße festgestellt. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wurden 23 Betriebe in den Kreisen Heilbronn, Ludwigsburg und Schwäbisch Hall von Beamten unter die Lupe genommen. In 27 Fällen habe es Anhaltspunkte unter anderem auf Verstöße gegen das Arbeits- und Steuerrecht sowie gegen Hygienevorschriften gegeben.

So sei beispielsweise in vier Fällen der gesetzliche Mindestlohn nicht gezahlt worden. Fünf Menschen seien ersten Ermittlungen zufolge illegal beschäftigt gewesen, fünf weitere Arbeitnehmer hätten womöglich Leistungsmissbrauch begangen. Mängel deckten Kontrolleure außerdem in einem Lokal im Kreis Schwäbisch Hall auf.

Demnach gab es zahlreiche Beanstandungen an dort vorgefundenen Lebensmitteln. Die entnommenen Proben werden aktuell im Veterinäruntersuchungsamt Fellbach untersucht. Die Kontrollen der Zollbehörde fanden bereits vergangenen Freitag statt, wie es hieß.