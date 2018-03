Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Arbeiten am Theresienturm zeigen erste Fortschritte. Das Grünflächenamt der Stadt hat das Areal unmittelbar um den Turm herum von Erdwällen, Wildwuchs und Schuttanhäufungen geräumt und damit den Turm erstmals freigelegt. Nun steht er als Solitär da, beeindruckend und erst jetzt in seiner Wucht und Größe von fast 30 Metern wahrnehmbar und seiner historischen Bedeutung gerecht.

Am 4. Dezember 1944 überlebten in dem Hochbunker geschätzte tausend Heilbronner die Zerstörung ihrer Stadt. Damit ist er das einzige Bauwerk in Heilbronn, das einen direkten Bezug zu diesem historischen Tag hat. Nicht erst wenn 2019 die 75-jährige Wiederkehr dieses stadtgeschichtlichen Datums ansteht, wird das dann besondere Gedenken den Turm in den Mittelpunkt rücken, er soll zuvor schon und auch zur Buga bereits wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das heißt: Spezielle ausgebildete Führer werden dann aus Brandschutzgründen mit maximal 15 Personen das Innere des Hochbunkers betreten dürfen.

Peter Wanner, der das Projekt für das Stadtarchiv betreut, rechnet mit einer langen Warteliste, dies vor dem Hintergrund der Erfahrungen, als nach dem Jahr 2000 der Turm bei besonderen Gelegenheit zugänglich gemacht werden konnten und es dafür einen Riesenansturm gab.

Nicht nur das beweist, welche Rolle der Theresienturm in Heilbronn und für die Heilbronner spielt. Die Bürgerstiftung hat sich seiner angenommen, um ihn seiner stadtgeschichtlichen Bedeutung entsprechend wieder erlebbar zu machen. Die dafür notwendigen Baumaßnahmen liegen bei 250.000 Euro, davon übernimmt die Bürgerstiftung 60.000 Euro, der Rest soll über Spenden hereinkommen. Thomas Schick vom Vorstand der Bürgerstiftung sagt, es vergehe fast kein Tag, an dem nicht gespendet wird - auch dies sei ein Indiz für die Rolle, die der Turm hat. Bei einem Ortstermin unter sibirischen Wetterverhältnissen zeigte er zudem, was bei den ersten Bauarbeiten freigelegt wurde: Eine Spundwand, die den Turm umschließt und unter der sich eine Art Betonwanne verbirgt, die das Fundament vor dem Wasser schützen sollte: Die Theresienwiese war zur Bauzeit (1940) noch Überflutungsgebiet für den naheliegende Neckar.

Gleichzeitig wurde der Blitzschutz erneuert, und schon bald wird man von der Spundwand nichts mehr sehen. Der Turm gehört der Stadt, sie hat vor zwei Jahren schon 100.000 Euro für notwendige Sanierungsmaßnahmen ausgegeben, das Hochbauamt leistet jetzt als städtische Beitrag die Baubetreuung und -überwachung. Architektin Daniela Branz vom Hochbauamt ist von ihrem Projekt sichtlich angetan.

Der Zugang zum Turm, ursprünglich für die Luftverteidigung erbaut, lag immer schon im zweiten Stockwerk, also in ca. acht Meter Höhe. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wird eine Rampe hierher führen, die zugleich Teil des Konzeptes der inhaltlichen Erschließung des Turmes ist. Hier werden auch vorübergehende Passanten alle Informationen auf Schrifttafeln und in 3 D-Darstellungen zu seiner Geschichte erhalten, wirklich "erfahren" aber kann man ihn nur bei einer Begehung.

Das fast vollständig erhaltene Innenleben ist absolut authentisch, lediglich die Beleuchtung wurde verbessert. So nur lässt sich die Bedrohung des Krieges, auch die Angst der Insassen hautnah und beklemmend nacherleben, wie sie dem Archiv aus vielen Schilderungen von überlebenden Zeitzeugen bekannt ist.

Dabei gibt der Turm aber immer noch Rätsel auf. Peter Wanner sagt, so richtig sei es immer noch nicht erforscht, warum er in der NS-Zeit unter Bürgermeister Hugo Kölle erbaut wurde und die 1,40 Meter dicken Betonwände des in der Bauweise Dietel errichteten Hochbunker (es gibt nur zwei seiner Art in Deutschland) als Zweckbau so aufwändig mit Sandsteinen verkleidet wurden. Immer wieder stoße er, auch zufällig, auf neue Erkenntnisse dazu, wie zuletzt auf den Brief eines Stuttgarter Kohlenhändlers aus der Nachkriegszeit, in dem dieser behauptete, mehr über die Entstehungsgeschichte zu wissen, wohl aber eher mit seiner Kohle bei der Stadt "Kohle" machen wollte.

Nun bittet Wanner jeden, der Zuhause vielleicht noch ein Album mit Bildern vom alten Heilbronn hat, nach Abbildungen des Turms zu suchen, denn aus der Kriegsjahren besitzt das Stadtarchiv nur ein einziges davon.