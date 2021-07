Ein Anblick, auf den man in Heilbronns besten Wohnlagen, hier in der Gutenbergstraße, ständig trifft: Ein altes Haus wurde abgerissen. Was dann gebaut wird, wird garantiert größer. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Heilbronn boomt, vor allem im Immobiliensektor. Das "Handelsblatt" widmete dem "Aufbruch am Neckar" gerade erst einen zweiseitigen Bericht und fand nur Gutes zu berichten, vorausgesetzt man ist in der Immobilienbranche tätig. Wenn man inzwischen für eine Eigentumswohnung doppelt so viel bezahlen muss wie noch vor zehn Jahren, dann kann das aber nicht allein an der Schönheit der Stadt liegen. Dennoch: Nicht nur wegen der Flucht ins "Betongold" sieht die Zeitung Heilbronn als "Boomtown" auf Platz drei in Deutschland.

Zu den Rahmenbedingungen gehört auch, dass die Bevölkerung hier im Schnitt um einiges jünger ist (Studenten), die Wirtschaftskraft weiter und weiter wächst und die Stadt mit einem Pro-Kopf-Einkommen von mehr als 41.000 Euro zu den reichsten in Deutschland zählt.

Wer von den eigenen vier Wänden träumt, muss freilich einiges über dem Durchschnitt verdienen: Ein- und Zweifamilienhäuser, wenn sie überhaupt gebaut werden, sind fast unerschwinglich geworden. Und ist eines von ihnen in die Jahre gekommen, wird es abgerissen und das Grundstück dann mit gleich mehreren Wohnungen überbaut, gerade auch in den teuren Gegenden.

Rund 70 Seiten umfasst der Immobilienbericht 2020, den die Stadt gerade vorgelegt hat, und der die Lage detailliert nachvollziehbar macht. Baubürgermeister Wilfried Hajek sieht ihn als ein Instrument für mehr Transparenz für Käufer und Verkäufer, nicht aber als "Prognose". Der Markt in Heilbronn sei "ziemlich überhitzt", sagt er dazu, wagt aber dann doch die Vorausschau, dass sich dies in den nächsten zwei Jahren nicht ändern werde, vor allem dann nicht, wenn es bei der gegenwärtigen Geldpolitik bleibt.

Marisa Röder-Sorge, Leiterin der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, hat den Immobilienmarktbericht erarbeitet und zu einem Spiegelbild dessen gemacht, was sich auf dem Markt getan hat. Rückschlüsse zu ziehen, fällt nicht schwer, etwa dann, wenn man liest, dass der Rückgang von Verkäufen um fünf Prozent mit einer neunprozentigen Umsatzsteigerung einherging. Einen realen Eindruck vermitteln auch die Bodenrichtwerte; sie werden alle zwei Jahre ermittelt und in einer speziellen Karte dargestellt.

Im Bereich "Wohnen" ist demnach der Durchschnittswert um 17 Prozent auf nun 550 Euro pro Quadratmeter gestiegen, im Bereich von Gewerbegrundstücken um 13 Prozent von 133 Euro auf 150 Euro pro Quadratmeter – und das sind nur Durchschnittsangaben.

Am teuersten in der Kernstadt sind immer noch die guten Geschäftslagen. Bei diesen liegt das Minimum bei 930 Euro und das Maximum bei 3700 Euro pro Quadratmeter – in der Fleinerstraße. Wer noch "billig" kaufen will, sollte Grund und Boden oder Wohnraum am besten im "Hawaii" erwerben, dem literarisch berühmt gewordenen Wohngebiet im Industrieviertel. Bei rund 1000 Euro, teils noch darüber, liegt der Bodenrichtwert hingegen in den guten Wohnvierteln des Ostens. Für das Areal "Am Seelesberg" weist die Karte einen Quadratmeterpreis von 960 Euro aus. Das legt die Frage nahe, was der Käufer eigentlich für die 1,3 Hektar des Areals der Fuchs-Villa bezahlt hat.

Die Entwicklung der Preise zeigt in einer so steilen Kurve nach oben – eine Steigerung von 17 Prozent in den vergangenen zwei Jahren – wie man sie bisher nicht kannte. Vor diesem Hintergrund sind auch die Bemühungen der Stadt zu sehen, weitere Flächen für erschwingliches Bauen bereitzustellen, etwa im Gebiet "Nonnenbuckel". Der Neckarbogen steht vor Stufe II im Ausbau. Dort haben sich 85 Investoren um die 22 Grundstücke beworben; Einfamilienhäuser waren dort nie vorgesehen, und dieses Luxusgut zeigt am besten die Entwicklung auf: Waren vor zehn Jahren in der Kernstadt noch 200 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen, so sind es heute 4200 geworden, und einiges mehr als 700.000 Euro muss man für den Kauf eines Einfamilienhauses aufbringen.