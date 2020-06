Von Brigitte Fritz-Kador

Wie lange die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen noch anhalten, weiß niemand, aber "Gesicht zeigen" soll nun in Heilbronn wieder möglich sein. Die Heilbronner Bürgerstiftung möchte, dass trotz der Vorgaben, in vielen öffentlich zugänglichen Einrichtungen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, Menschen wieder Gesicht zeigen können und damit auch ein Lächeln. Daher hat sie nun an zahlreiche Einrichtungen rund eintausend nicht-medizinische Mund-Nase-Bedeckungen verteilt.

Sie sind eine Neuentwicklung und erst in diesen Tagen auf den Markt gekommen. Entwickelt hat sie der Ingenieur Ekkehard Gorski, der als Ingenieur in den Entwicklungszentralen sowohl großer europäischer Flugzeugbauer als auch bei einer namhaften deutsche Automarke gearbeitet hat. Gorski wollte nicht hinnehmen, dass sich ein halber Mensch hinter einer medizinischen Maske verbirgt. Daher hat er sich sich in sein Atelier und seine Versuchswerkstatt zurückgezogen um an seinem Masken-Projekt zu arbeiten. Er habe mit seiner Innovationsfähigkeit, seinem umfassenden Wissen und seiner langen Erfahrung eine Masken-Alternative schaffen wollen, die die Gesundheit des Menschen unterstützt und ihn auch mit Lebendigkeit und Herzenswärme zeige, erklärt Gorski.

Die von ihm entwickelte Mund-Nase-Bedeckung heißt "smile by eGo – das Original". Sie wird aus transparentem PET-Material gefertigt, bei der die Aerosole durch die Atemstromlenkung am eigenen Körper bleiben. Außerdem lässt die Maske viel Luft zum Atmen, verhindert ein Beschlagen der Brillengläser und hat, wie Gorski sagt, einen festen Sitz bei jeglicher Bewegung wie Arbeit, Sport und Freizeit. Durch die einfache Handhabung und Reinigung kann sie lange verwendet werden. Das wohl Außergewöhnlichste ist allerdings, dass die Maske durch ihre Transparenz die Mimik des Gegenübers preisgibt. Das ist vor allem für Menschen, die mit tauben oder taubstummen Personen zu tun haben, ein großer Vorteil. Gorski will damit aber kein Geld verdienen. "Mir geht es nicht um Profit, sondern darum, der Gesellschaft etwas Wesentliches zurückzugeben", sagt der Ingenieur. Deshalb fließt auch ein Großteil der Gewinne in gemeinnützige und wohltätige Projekte. Auf das Projekt sind mittlerweile auch andere Städte aufmerksam geworden. So hat zum Beispiel das Gesundheitsamt in Garmisch-Partenkirchen die Gorski-Maske für den Einsatz in der Gastronomie freigegeben.

Und auch die Heilbronner Bürgerstiftung ist begeistert. Vorstand Karl Schäuble freut sich, dass man nun wieder Gesicht zeigen könne ohne gegen Auflagen zu verstoßen. Die Stiftung hat die Masken unter anderem an den DRK-Kleiderladen in Heilbronn, das Arkus-Familienzentrum, die Aufbaugilde verteilt. Ebenso hat der Kunstverein für seine Besucher bekommen. Auf der Empfängerliste stehen außerdem noch Senioren- und Pflegeeinrichtungen.

Eine andere Aktion, die unter der Ägide der Bürgerstiftung zum ersten Mal 2019 statt gefunden hat, wird es dieses Jahr allerdings nicht geben: "Heilbronn zeigt Gesicht – Für Menschlichkeit, Vielfalt und Toleranz". Das Projekt, bei dem sich regelmäßig unterschiedliche Schulen, sozialen Einrichtungen und Künstler beteiligt haben, findet seine Fortsetzung erst 2021 wieder.