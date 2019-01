Im Bundesgartenschau-Jahr hat sich die Stadt Heilbronn einen neuen Internetauftritt verordnet. Er bietet für die Bürger einen besseren Service und für Besucher einen Strauß an Informationen - sogar in Gebärdensprache. Repro: RNZ

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Es hatte für Aufsehen und Schmunzeln gesorgt, als sich Innenminister Thomas Strobl im Landtag beim Thema "Digitalisierung" beklagte, er habe anlässlich seiner Ummeldung bei Umzug (innerhalb Heilbronns) im Rathaus erst ein "Nümmerle ziehen" und dann warten müssen. In der Tat, diese Art von Bürgerservice gehört der Vergangenheit an, jetzt auch in Heilbronn.

Damit ist nur eine der vielen Funktionen beschrieben, die man jetzt online ausführen kann. "Eine Stadt - ein Webauftritt" heißt es dazu unter Hinweis darauf, dass nunmehr die Stadt Heilbronn und die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) einen gemeinsamen Webauftritt haben. Man habe sich an diesem Motto orientiert "damit Bürger und Gäste alles Wissenswerte über Heilbronn auf einer Plattform finden" erklärt dazu der städtische Pressesprecher Christian Britzke.

Neu hinzugekommen sind damit die Rubrik "Tourismus" und ein verbesserter, übersichtlicherer Veranstaltungskalender. Diese kann man gleich auf der Homepage anklicken - im Bundesgartenschau-Jahr besonders wichtig -, und darüber freut sich auch HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch: "Hier können Stadtführungen, Hotelzimmer, Reise- und Erlebnisangebote gebucht werden." Beim Veranstaltungskalender erleichtern verschiedene Filter die Suche.

Neben einem optisch frischeren und zeitgemäßeren Auftritt wurden auch die Inhalte neu geordnet, überarbeitet, aktualisiert und erweitert. Über den Schnelleinstieg "Rathaus" lässt sich also künftig vieles erledigen, wofür man zuvor ein "Nümmerle" ziehen musste; man kann sich sein Lieblingsautokennzeichen reservieren oder einen Termin beim Bürgeramt oder eine Auskunft aus dem Melderegister einholen. Über das Menüzeichen rechts oben auf der Webseite gelangt man dann zu weiteren Inhalten und den Rubriken "Wirtschaft", "Leben", "Kultur/Freizeit", "Bil-dung", "Bauen/Wohnen" und "Umwelt/Mobilität". Auch die Fußzeile hilft bei der Orientierung auf der Webseite: Über sie findet man auch zu den Social-Media-Präsenzen der Stadt, der HMG, anderer städtischer Einrichtungen, Facebook, WhatsApp, Instagram und Youtube.

Wichtige Kriterien bei der Umsetzung des neuen Webauftritts waren auch die Nutzbarkeit auf allen Bildschirmgrößen und die Barrierefreiheit. So kann man den Internetauftritt auch in Gebärdensprache abgerufen und die Lesbarkeit individuell angepasst werden. Verantwortlich für die Umgestaltung war Claudia Küpper von der Städtische Pressestelle. Diese zeichnet für die Inhalte verantwortlich, die HMG tut dies für die Rubrik Tourismus und Veranstaltungen. Ein neues Design hat auch der Newsletter Heilbronn erhalten. Er erscheint wöchentlich mit Infos zum Stadtgeschehen, zu Veranstaltungen, Gemeinderatsbeschlüssen und mehr.

Bei der Pressestelle weiß man, dass man auch noch besser werden kann. Anregungen zum neuen Webauftritt und zum Newsletter nehmen die städtische Pressestelle und das Presseteam der HMG gerne per E-Mail an pressestelle@heilbronn.de oder an michaela.steinhauser@heilbronn-marketing.de entgegen.