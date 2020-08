Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Leadership in digital transformation" – auf der Website des Heilbronner Standortes der Technischen Universität München (TUM) ist Deutsch die Fremdsprache. Die Botschaft ist dennoch verständlich: Ihr, wie auch der Dieter Schwarz Stiftung und der Unternehmensgruppe des Stifters, geht es um eine Entwicklung, deren Endziel die Führerschaft in der Digitalisierung ist. Was waren das noch für Zeiten, als sich die Stiftung in diversen akademischen Szenerien erprobte und sich ihre "aim" um die Fortbildung von Kindergarten-Erzieherinnen bemühte.

Nun, so heißt es bei der TUM, sei der Bildungscampus Heilbronn eines der ambitioniertesten Projekte höherer Bildung in Deutschland, an dem die Voraussetzungen für Forschung an deutschen Universitäten geschaffen werden, mit dem Ziel, Studenten bis hin zu Postdoktoranden aus der ganzen Welt "anzulocken". Oder, um die Pressemitteilung dazu zu zitieren: "Der Campus Heilbronn der Technischen Universität München (TUM) wird zum Leuchtturm für die Gestaltung des digitalen Wandels: Die Dieter Schwarz Stiftung finanziert elf Informatik-Professuren an der TUM, die gemeinsam mit den seit 2018 geförderten Professuren aus den Wirtschaftswissenschaften an der Schnittstelle von Management und Technologie forschen und lehren. Dabei wird der Schwerpunkt auf dem ,Information Engineering‘ liegen – ein entscheidender Baustein der digitalen Transformation in Unternehmen."

Das beste Beispiel dafür – außerhalb des Bildungscampus – ist ja vor der Haustüre anzutreffen, in Bad Friedrichshall. Dort entsteht auf acht Hektar in anspruchsvoller Architektur ein riesiger Campus für zunächst 3000, später bis zu 5000 IT-Arbeitsplätze der Schwarz-Unternehmen. Um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken, wurde zuletzt die französische IT-Kaderschmiede "42" in Heilbronn angesiedelt, neben dem Bildungscampus, in den Hallen der früheren Maschinenfabrik Weipert (wir haben über den Verkauf des Areals der Stadt an die Stiftung berichtet). Dies und die Aufstockung der Professorenschaft an der TUM-Filiale Heilbronn, samt weiterer digitaler Aktionsfelder der Schwarz-Stiftung, zeigt auf: Heilbronn wird eine Entwicklung erfahren, die die Stadt zu einem Begriff machen wird. Geld ist genug da, "Manpower" auch, und in Wirtschaftsmagazinen ist längst nachlesbar, dass sich der Handelskonzern zum "IT-Anbieter" entwickeln wird. Und dass sich die "Schwarz-Cloud" zur Konkurrenz für Amazon wie auch zu einer weiteren "Cash-Cow" des Konzerns werden soll – "Stackit" heißt das dafür ebenfalls in der Neckarsulmer Firmenzentrale angesiedelt Unternehmen der Schwarz IT KG.

In der Pressemeldung der TU München wird nicht nur daran erinnert, dass die Dieter Schwarz Stiftung bereits vor zwei Jahren der TUM 20 Professuren in den Wirtschaftswissenschaften stiftete (damals war die Rede von 30 Millionen Euro für dieses "Paket"), davon 13 in Heilbronn, sondern nun auch festgestellt, dass "durch den Ausbau dieses deutschlandweit einmaligen Engagements" künftig 22 Professorinnen und Professoren an der TUM in Heilbronn lehren werden. Aber vor allem wird festgestellt, dass die Stiftungsmittel an keinerlei Auflagen gebunden seien. Dem Vertrag liege der "TUM Fundraising Code of Conduct" zugrunde, der einen Einfluss von Stiftern auf Forschung und Lehre ausschließe. Aber das, was man beispielsweise im Tourismus oder bei Investitionen in Kultur als "Umwegrentabilität" bezeichnet, ist ebenfalls nicht auszuschließen, wer auch immer davon profitiert: Heilbronn, als Stadt und Standort oder eben auch das Unternehmen.

Bei der TUM jedenfalls freut man sich jetzt schon darüber "dass die Dieter Schwarz Stiftung uns erneut ihr Vertrauen schenkt und eine der bedeutendsten Stiftungen der deutschen Hochschulgeschichte erweitert", sagt TUM-Präsident Professor Thomas F. Hofmann. "Mit den neuen Professuren schaffen wir in Heilbronn auf höchstem akademischen Niveau ein Programm aus der Verbindung von Informatik und Wirtschaftswissenschaften, das deutschlandweit seinesgleichen sucht. So leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der digitalen Transformation und setzen in Zeiten der Corona-Pandemie einen kraftvollen Impuls zur Zukunftssicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand in unserem Land."

Vor der Zusammenarbeit mit der TU München hatte man in Heilbronn auch nach Mannheim geblickt. Dass es dann zu der zunächst ungewöhnlichen Kooperation über Ländergrenzen hinweg gekommen war, verschnupfte manchen Bildungspolitiker im Ländle. Die Frage, ob die wissenschaftlichen Dimensionen, die jetzt möglich sind, mit einer anderen als der TUM erreichbar wären, stellt sich inzwischen nicht mehr.