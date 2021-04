Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Bis zum Dienstag, 20. April, sind in den Stadt- und Landkreiskliniken (SLK), in denen Covid-19-Patienten behandelt werden, nämlich "Am Gesundbrunnen" und in Löwenstein, etwa 260 Patienten verstorben. Das sind rund doppelt so viele, wie die Statistik für die Stadt Heilbronn ausweist. Und bis Dienstag kann man auch nicht von "Entspannung" reden, trotz leicht zurückgehender Inzidenzzahlen, wie Kliniksprecher Mathias Burkhardt ein ums andere Mal betont. Das gäben die Zahlen in dieser "Dritten Welle" nicht her.

Die Entwicklung sei immer noch dynamisch, "sodass wir heute nicht wissen, was morgen kommt", sagt Burkhardt. Auf dieses "Morgen" aber bereitet man sich inzwischen mit einer neuen Strategie vor, und diese sieht eine Kapazitätserhöhung nach vorgegebenen Schritten vor. Das habe SLK-Geschäftsführer Thomas Weber mit den zuständigen Chefärzten abgestimmt.

Stand Dienstag zählte man in beiden Kliniken 98 Covid-Patienten, von diesen lagen 28 auf der Intensivstation – 18 mussten beatmet werden. Mit diesen Zahlen waren die Kapazitäten noch nicht erschöpft: Intensivbetten waren noch fünf frei, und auf den vier Covid-Normalstationen für insgesamt 80 Patienten war mit 68 von ihnen auch noch Luft für zwölf. Dazu kommen noch zwei "Verdachtsstationen" mit 20 Betten.

Mit einer neuen Strategie hat man gleichwohl jeweils notwendig werdende Schritte jetzt schon festgelegt. "Merken wir, dass wir im Intensivbereich mit 33 Patienten an die Grenze kommen, leiten wir sofort Maßnahmen für drei weitere Betten ein", beschreibt Burkhardt das Vorgehen. Gleicherweise wird man auf der "Normalstation" für Covid-Erkrankte vorgehen: Die Station wird beim Erreichen der derzeitigen Kapazität – was absehbar ist – von 80 schrittweise um jeweils 20 Betten erhöht. Die Situation werde jeweils tagesaktuell bewertet. Mit diesen neuen Richtlinien will man flexibel bleiben. Sollte die Entwicklung darüber hinaus gehen, greife das "Cluster-Prinzip", nach dem man Patienten auch an andere Kliniken überweisen könne, so wie man in Heilbronn auch schon Patienten von diesen aufgenommen habe.

Überlastung – nicht nur in der Aufnahmekapazität, sondern vor allem auch die des Pflegepersonals – ist ein Dauerthema. Es sei unzweifelhaft klar, dass nicht die Betten, sondern das Personal der "limitierende Faktor ist", sagt Burkhardt, räumt aber auch ein, dass es auch schon in der ersten und zweiten Welle Kündigungen vom Pflegepersonal gegeben habe. Aber mehr Betten brauchen mehr Pflegekräfte, und "wir brauchen sie gesund einsatzkräftig", sagt er. Da diese aber nicht einfach von anderen "Normalstationen" übernommen werden können, werden sie für ihren neuen Einsatz zusätzlich ausgebildet.

Weitere Zahlen dazu, wie man dies von anderen Stationen her "herunterregelt", will Burkhardt nicht nennen. Er versichert aber, dass man dem "Versorgungsauftrag für Heilbronn und die Region", so wie in allen drei Wellen der Pandemie, "vollumfänglich nachgekommen" sei, beziehungsweise nachkomme. Als Glücksfall habe sich dabei erwiesen, dass für die Covid-Stationen (nicht im Intensivbereich) noch der Altbau zur Verfügung stand.

Eines ist inzwischen aber auch deutlich geworden: Die Impfungen zeigen Wirkung. Das heißt aber andererseits, dass die Patienten immer jünger werden. So lag am Dienstag bei den auf der Intensivstation behandelten Patienten der Prozentsatz derer, die jünger als 50 Jahre sind, bei 60. Burkhardts Fazit: "Das wirkungsvollste Instrument gegen Corona ist immer noch die Kontaktbeschränkung."

Zum Wochenbeginn wurden im gesamten Verbund der Stadt- und Landkreis-Kliniken, also auch im "Corona-freien Plattenwald", "Am Gesundbrunnen", in Löwenstein und in Brackenheim insgesamt 1100 Patienten gezählt.