Heilbronn. (RNZ) Die gezackte Brücke zwischen Neckarbogen und Heilbronner Hauptbahnhof mit ihrer markanten Silhouette steht. Am vergangenen Wochenende erfolgte mit dem Einhub des letzten noch fehlenden Verbindungsstücks der Brückenschlag zwischen dem neuen Stadtquartier und der Bahnhofsvorstadt.

Begehbar ist die Brücke allerdings noch nicht. Nach dem vollständigen Aufbau müssen noch Schweißarbeiten und sonstige Restarbeiten an der Fuß- und Radwegbrücke sowie der Bau der Aufzugtürme und Treppenanlagen erledigt werden. Außerdem wird das Bauwerk noch gestrichen, und auch ein Berührschutz muss noch installiert werden. Er soll verhindern, dass Brückennutzer dem Starkstrom der Bahnoberleitungen zu nahe kommen. "Wir liegen voll im Zeitplan und sind überzeugt, dass die Brücke bis Ende Oktober in Betrieb gehen kann", blickt Heilbronns Bürgermeister Wilfried Hajek voraus.

Baubeginn für die Brücke war im Frühjahr 2020, nachdem sie ursprünglich schon zur Bundesgartenschau 2019 fertig sein sollte, was sich jedoch aus mehreren Gründen nicht realisieren ließ. Nachdem nun im vergangenen Jahr die Vor- und Gründungsarbeiten abgeschlossen wurden, haben im Februar dieses Jahres die Stahlbauarbeiten begonnen. In insgesamt sechs Einzelaktionen wurden nach und nach die vier gezackten Stahlbögen sowie das Lauf- und Fahrdeck eingehoben. Die Gesamtkonstruktion hat eine Länge von 190 Metern, ist 4,5 Meter breit und am höchsten Punkt 26 Meter hoch.

Für den als autoarmes Stadtquartier geplanten Neckarbogen ist die rund 20 Millionen Euro teure Stahlkonstruktion, die wegen ihrer Form längst mit dem Namen "Blitz" tituliert wird, eine wichtige Wegverbindung für den Fuß- und Radverkehr über die Bahngleise sowie eine bedeutende Anbindung an den ÖPNV-Knotenpunkt Hauptbahnhof und die Bahnhofsvorstadt. Nur 30 Prozent der Wege im Neckarbogen sollen mit dem Auto zurückgelegt werden, der Rest hingegen zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV. Die Brücke soll dazu beitragen, dieses selbstgesteckte Ziel zu erreichen.

Im neuen Stadtquartier Neckarbogen sollen einmal 3500 Menschen wohnen und 1000 Menschen arbeiten. Der erste Bauabschnitt war bereits zur Bundesgartenschau Heilbronn 2019 fertig und bezogen. Im ersten Quartal 2022 soll der symbolische erste Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt vollzogen werden. Wie berichtet, plant auch die Dieter-Schwarz-Stiftung den Baubeginn für die internationale Josef-Schwarz-Schule für 1000 Schüler noch in diesem Jahr.