Von Brigitte Fritz-Kador

Nicht wirklich überraschend und von vielen befürchtet, kam am Samstagnachmittag die offizielle Absage des Heilbronner "Käthchen-Weihnachtsmarktes". Die Begründung dafür in einer Pressemitteilung der Stadt war diese: "Wie angekündigt, hat die Stadtspitze heute erneut mit der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) über die Ausrichtung des Heilbronner ,Käthchen-Weihnachtsmarktes‘ beraten und ist dabei nach intensiver Abwägung und Abstimmung mit den Fraktionsspitzen des Gemeinderats zu dem Schluss gekommen, den Markt abzusagen." Noch um die spätere Mittagszeit am Samstag waren Marktbeschicker dabei, ihre Stände fertig aufzubauen, zu schmücken und Waren anzuliefern. Auch HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch war in der Innenstadt unterwegs, wenn auch schon voller Zweifel, vor allem angesichts der Tatsache, dass in so vielen Nachbargemeinden die Weihnachtsmärkte bereits abgesagt waren. In Heilbronn hatte man bis dato immer wieder darauf verwiesen, ein Sicherheitskonzept zu haben, das auch einer noch verschärfteren Situation gerecht werde.

Land hätte entscheiden sollen

Nachdem die Absage nun doch erfolgte, wird Schoch so zitiert: "Wir hätten uns als Veranstalter hier rechtzeitig eine klare Entscheidung von der Landesregierung gewünscht." Die HMG werde jetzt mit allen Händlern sprechen und bei Bedarf nach individuellen Lösungen suchen. "Es tut uns im Herzen weh, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt, wo der Aufbau im vollen Gange war, die Entscheidung treffen mussten, um verantwortungsvoll auf die Situation zu reagieren, war es der einzige Weg." Die Entscheidung oblag der Verwaltungsspitze. Oberbürgermeister Harry Mergel hatte noch in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, bei der ausführlichen Corona-Diskussion, von einem kleinen Hoffnungsschimmer gesprochen, nachdem sich die Inzidenz-Zahl der Stadt auf hohem Niveau stabilisiert hatte, beziehungsweise leicht gesunken war (wir haben berichtet). Nun sagte er: "Für uns war das eine ganz schwierige Entscheidung, besonders mit Blick auf die Händler und Imbissbetreiber, aber wir sind überzeugt, dass die Eröffnung des Marktes in dieser äußerst angespannten Situation das falsche Signal wäre." Dabei hätten besonders die Abwägung der Gesamtsituation und die sich kontinuierlich zuspitzende Lage auf den Intensivstationen zu dieser Entscheidung geführt; "In dieser Zeit, in der wir alle Kraft dafür einsetzen müssen, die Pandemie einzudämmen, dürfen wir keine zusätzlichen Anreize für Kontakte schaffen", sagte der OB weiter.

Unterstützung für die Entscheidung habe es auch aus den Reihen der Fraktionsvorsitzenden des Heilbronner Gemeinderats gegeben – diese Formulierung allerdings lässt durchaus den Rückschluss zu, dass es dazu kein eindeutiges Meinungsbild gab. Einig war man sich wohl aber bei dem, was Mergel dann noch sagte: "Wir alle hatten uns so sehr gewünscht, in diesem Winter wieder mehr Normalität leben zu können. Nun stecken wir mitten in der vierten Welle, die es zu brechen gilt. Deshalb appelliere ich erneut an alle, sich impfen zu lassen oder die Booster-Angebote wahrzunehmen."

600 Impfungen an einem Tag

Wer die langen Schlangen vor den mobilen und stationären Impfstationen in der Stadt sieht, dem wird die Dringlichkeit der Impfappelle deutlich vor Augen geführt. Ebenso die Erkenntnis, dass alle, die dort stehen, entweder nicht, nur teil-geimpft oder in Ansteckungsgefahr sind. Über 600 Impfungen wurden nach Angabe von Pressesprecherin Claudia Küpper am Freitag alleine in diesen Stationen verabreicht. Zu dem existenziellen Risiko all derer, die auf den Weihnachtsmarkt setzten, gibt es offenbar noch keine konkreten Überlegungen. Die erhöhten, über den HMG-Etat hinausgehenden Aufwendungen von 50.000 Euro, begründet auch als Innovationsschub für die Innenstadtbelebung, sind voraussichtlich abzuschreiben.