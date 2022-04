Heilbronn. (rnz) Die Macher des Bildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer (BTZ) hatten schon vor mehr als 20 Jahren erkannt, welche Bedeutung regenerative Energien für das Klima und das Handwerk haben werden. Dank einer Kooperation mit der Adolf Würth GmbH und Co. KG konnte beim Neubau des BTZ im Jahr 2000 auch ein 35 Meter hoher Turm mit Solarmodulen realisiert werden. Eine Million Mark kamen damals von Würth. Nun unterstützt das Unternehmen das Handwerk der Region Heilbronn-Franken erneut und stellte für die Modernisierung des Turms Solarmodule im Wert von 100.000 Euro zur Verfügung. Der Wirkungsgrad der neuen Module ist fast doppelt so hoch wie die der bisherigen.

Diese Kooperation sei ein echter Glücksfall für das Handwerk, äußerte sich Ralf Schnörr, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, und das Know-how des Handwerks für die Umsetzung der Energiewende unabdingbar. Dementsprechend wichtig seien Weiterbildungen zu Energieeffizienz und zu regenerativen Energien. "Handwerkerinnen und Handwerker, die für einen Kurs ins BTZ kommen, lernen zum Beispiel, wie eine Solaranlage dimensioniert und ausgerichtet werden muss und welche Komponenten benötigt werden. Nicht nur in der Theorie, sondern eben auch direkt am Solarturm."

Hintergrund > Das Klima schützen mit regenerativer Energieerzeugung, das geht nicht nur bei öffentlichen Gebäuden, sondern auch beim privaten Eigenheim. Die Landesregierung möchte die Nutzung von Solarenergie in allen Bereichen vorantreiben und hat das Klimaschutzgesetz novelliert. [+] Lesen Sie mehr > Das Klima schützen mit regenerativer Energieerzeugung, das geht nicht nur bei öffentlichen Gebäuden, sondern auch beim privaten Eigenheim. Die Landesregierung möchte die Nutzung von Solarenergie in allen Bereichen vorantreiben und hat das Klimaschutzgesetz novelliert. > Seit Januar gilt eine Fotovoltaikpflicht für alle Nicht-Wohngebäude wie Firmendächer oder Parkplätze. Ab Mai sind auch private Hausbauer gefordert. Ab 2023 gilt die Pflicht auch für grundlegende Dachsanierungen von Bestandsgebäuden. Die Fachhandwerker erwarten dadurch ein großes Auftragspotenzial. (rnz)

Christoph Blessing, Leiter des Bereichs Immobilienmanagement und Zentrale Dienste bei Würth, machte deutlich, wie wichtig auch für sein Unternehmen dieses Engagement ist: "Wir leben vom Handwerk und sehen uns als Partner des Handwerks. Mit der Modernisierung des Turms wollen wir uns einerseits bedanken, andererseits Handwerker – unsere Kunden – dabei unterstützen, technisch am Ball zu bleiben", sagte Blessing. Darüber hinaus passe die Kooperation ideal zur Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. "Bei allen Neubauten und auch im Bestand nutzen wir die Solarenergie. Bis 2024 wollen wir an allen Standorten klimaneutral sein."

Als der Solarturm gebaut wurde, stieg der Schraubenhersteller aus Künzelsau gerade neu in das Fotovoltaik-Geschäft ein. Das Unternehmen E 3, die Nachfolgegesellschaft von Würth Solar, hat nun die neue Anlage installiert. "Die Technik hat sich in den vergangenen 20 Jahren extrem weiterentwickelt", erklärte Timo Bauer, Mitglied der Geschäftsleitung bei E 3. "Wir haben monokristalline Module aus deutscher Produktion am Turm angebracht. Die neuen Module haben dieselben Abmessungen wie die alten, aber nahezu die doppelte Leistung. Um den Solarstrom in nutzbaren Wechselstrom umzuwandeln, werden Wechselrichter benötigt. Wo vorher sechs Wechselrichter verbaut waren, kommt jetzt nur noch einer zum Einsatz. Er hat einen Wirkungsgrad von 99,5 Prozent. Davon konnte man vor 20 Jahren nur träumen", verdeutlichte Bauer.

"Mit Lehrlingen und Kursteilnehmern an der neuesten Technik arbeiten zu können, das ist uns sehr wichtig", ergänzte BTZ-Leiter Johannes Richter. "Wir sind dafür da, dass unsere Handwerker gut ausgebildet und informiert sind. So können sie ihre Kunden optimal beraten und bedienen." Zumal durch die steigenden Energiepreise das Interesse an Fotovoltaik-Anlagen derzeit wieder zunehme. Den erzeugten Strom speichern und selbst nutzen, darin liege die Zukunft des Solarstroms.

Auch das Bildungs- und Technologiezentrum wird diesen Weg gehen. Der vom Solarturm erzeugte Strom wird künftig nicht mehr eingespeist, sondern vom BTZ selbst genutzt. Außerdem verfügt das Zentrum im Heilbronner Gewerbegebiet Böllinger Höfe über Solarthermie-Kollektoren, die für die Brauchwasser-Erwärmung genutzt werden. Auf dem Dach des Schulungsraums, der zum Solarturm gehört, befindet sich eine Zisterne mit 2000 Litern Fassungsvermögen. Das dort gesammelte Wasser wird für sanitäre Anlagen im BTZ genutzt. Und auf dem Dach des Solarturms ist ein Rotor angebracht, dessen Strom für die Beleuchtung der Notausgänge eingesetzt wird.