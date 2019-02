Heilbronn. (rnz) Eine der ältesten offiziellen Jahreszahlen um das Stichwort "Märkte" ist 1288. Damals bewilligte Kaiser Rudolf der Stadt Heilbronn das Recht, 21 Tage nach Michaelis einen Markt abzuhalten. Das Jubiläum des Heilbronner Pferdemarkts geht jedoch auf ein anderes Datum zurück: Im Februar 1770 beschloss der Rat von Heilbronn die Einführung von drei besonderen Ross- und Viehmärkten. Und es wurde eine "Denkmünze" zugesichert, "demjenigen, der das beste Pferd oder die zwei schwersten Ochsen zum Verkauf bringt". Während der beiden Weltkriege wurde der Pferdemarkt ausgesetzt. So kommt es, dass die traditionsreiche Veranstaltung im 249. Jahr vom 23. bis 25. Februar zum 250. Mal stattfindet.

"Ein kurioses Jubiläum, das zu dieser Kultveranstaltung passt", sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der veranstaltenden Heilbronn Marketing GmbH (HMG). Das Gelände rund um die Harmonie verwandelt sich wieder in einen großen Krämermarkt. Die frechen Sprüche der Marktschreier, der Vergnügungspark und die Pferdeprämierungen machen die Veranstaltung aus.

Rund 400 Stände halten für die Besucher allerhand Schönes, Skurriles und Praktisches bereit. Zum Jubiläum hat sich die HMG etwas Besonderes einfallen lassen: eine Kutschfahrt mit der "Aaglander Elektrokutsche" am Montag, 25. Februar. Im traditionellen Design einer Kutsche können zeitgleich fünf Personen elektrisch angetrieben eine Spritztour machen. Für Pferdefans findet am Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr in der Harmonie ein hippologischer Vortrag von "Pferdeflüsterer" Jürgen Kurz über seine Erfahrungen im Trainerleben und bei der Ausbildung von jungen Pferden statt.

Eine über das Gelände verteilte Bilderreihe spannt den Bogen von der Vorindustrialisierung bis zum Maschineneinsatz. Neben dem gastronomischen Angebot im Freigelände gibt es an allen Markttagen eine Bewirtung in der Harmonie. Am Samstag findet ab 14 Uhr erstmals ein Tanztee für Senioren ebenfalls in der Harmonie statt. Am Abend lockt dann ab 18 Uhr die Scheunenparty im Foyer. Der Eintritt ist frei.

Auf den Reitanlagen des Reitvereins Heilbronn am Trappensee werden die rund 230 angemeldeten Pferde von einer Jury kritisch beäugt. Samstag ab 10 Uhr werden Reitpferde, Gebrauchspferde und Ponys begutachtet. Tags darauf ab 8.30 Uhr sind Zuchtpferde und noch einmal Ponys an der Reihe. Und mittags ab 15 Uhr präsentiert der Heilbronner Reiterverein seine Reitshow. Die Preisverleihung für die in den vier Kategorien am besten bewerteten Pferde findet am Montag, 25. Februar um 11 Uhr im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (Wilhelm-Maybach-Saal) statt.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch den Antik- und Trödelmarkt in der Harmonie.

Info: Die Jubiläumsbroschüre inklusive Veranstaltungsprogramm ist zum Download hier verfügbar. Der Pferdemarkt öffnete Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr und am Montag von 10 bis 18 Uhr. Der Antik- und Trödelmarkt findet am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt.