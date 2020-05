Das Weindorf ist das größte Fest im Unterland und lockt in guten Jahren mehr als eine Viertelmillion Besucher nach Heilbronn. Ob die Großveranstaltung auch in ihrem 50. Jubiläumsjahr stattfinden wird, soll nun doch erst Mitte Mai entschieden werden. Archivfoto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wenn es nicht ausgerechnet das 50. Weindorf wäre, das man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wegen der Corona-Pandemie wird auffallen lassen müssen, fiele es den Verantwortlichen in Heilbronn, der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), der WG Heilbronn und dem Verkehrsverein Heilbronn vermutlich leichter. Steffen Schoch, Chef der HMG, hatte schon vor wenigen Wochen auf RNZ-Nachfrage gesagt, es werde nur ein klares "Ja" oder ein klares "Nein" dazu geben, einen "Plan B" aber nicht.

Nun aber scheint man bei der Stadtverwaltung und den Beteiligten die Sache nicht mehr ganz so kategorisch zu betrachten. Ein Treffen der Ausrichter mit Oberbürgermeister Harry Mergel lässt das vermuten. Und auch die Stellungnahme, die der OB dazu abgab: Darin wird angekündigt, dass die endgültige Entscheidung dazu erst Mitte Mai fallen werde.

Großveranstaltungen sind derzeit noch bis Ende August verboten; das Weindorf findet traditionell immer nach dem ersten Septemberwochenende statt, für dieses Jahr war es vom 10. bis 20. September terminiert. "Ob überhaupt und in welcher Form sie (die Großveranstaltungen, Anm. d. Red.) danach stattfinden können, ist derzeit noch offen. Was das Heilbronner Weindorf betrifft, ist sicher heute schon Skepsis angebracht", sagte Mergel. Man werde das begonnene Gespräch mit den Weindorf-Beschickern in der kommenden Woche fortsetzen, wenn auf Bund-Länder-Ebene konkretere Aussagen anstehen. HMG-Chef Schoch hatte sich zuvor schon kritisch dazu geäußert, ob man sich immer noch und mehr auf Massenveranstaltungen fokussieren müsse oder ob man auch wieder kleinere, traditionelle Formate favorisieren könne.

In den Anfangsjahrzehnten wurde das Heilbronner Fest noch als "Deutschlands gemütlichstes Weindorf" vermarktet. Von dieser Gemütlichkeit war in den letzten Jahren nicht mehr viel vorhanden, auch weil man immer mehr auf die Ansprüche eines jungen Publikums einging. Da zählten oft nur die Mengen und die Massen, beim Wein aber immer auch die Qualität.

Für manche Wengerter, denen durch die krisenbedingten Ausfälle in der Gastronomie laut Wengerter Martin Heinrich schon etwa 30 Prozent des Umsatzes fehlen, ist das Weindorf fast schon überlebensnotwendig. Beim 50. Weindorf wollte man zudem nicht kleckern, sondern klotzen, auch mit prominenten Besuchern, wie etwa einem Weinköniginnentreffen.