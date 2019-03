Seit einigen Wochen ist der Kindergarten im Neckarbogen bereits in Betrieb. Nun wurde der elf Millionen Euro teure Bau, der in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzt, mit reichlich Gästen feierlich eingeweiht. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heidelberg. Die Kinder, die ihre ersten Lebensjahre im - noch namenlosen - Kindergarten im Neckarbogen verbringen dürfen, sind zu beneiden. Vom Feinsten für die Kleinsten - so kann man zusammenfassen, was hier entstanden ist. Dabei war es nicht von Anfang an klar, wie die Umsetzung des Kindergartens aussehen sollte.

"Es war gut, dass wir das Grundstück geteilt haben - das war zunächst so nicht vorgesehen - und dass wir einen Wettbewerb ausgeschrieben haben", sagt Barbara Brackenhoff, die führende Architektin der Bundesgartenschau GmbH. Das zeigte sich nun auch in der Umsetzung, auf der ziemlich "kleinen" Grundfläche ist ein großzügiges Kinderhaus in die Höhe gewachsen, mit 3500 Quadratmeter Nutzfläche, plus fünf Wohnungen, von denen drei öffentlich gefördert wurden. Die Gesamtkosten liegen bei elf Millionen Euro.

Seit einigen Wochen ist der Kindergarten in Betrieb. Eltern, die mit ihren Kinder zu Einweihung gekommen waren, strahlten vor Begeisterung. Den Wettbewerb gewonnen haben Finckh Architekten aus Stuttgart, die letztes Jahr unter anderen von der Architektenkammer des Landes die Auszeichnung für "Beispielhaftes Bauen" erhielten. "Wir wollten ein Gebäude schaffen, das gefüllt ist mit der ganzen Energie von Kindern, dem Duft des Holzes und der Kraft und Schönheit der Natur", beschrieben Thomas und Chris Finckh ihren Bau.

Das ist gelungen, denn die "Natur und Schönheit der Buga" schaut zu allen Fenstern herein, das Material Holz ist nicht nur sichtbar und riechbar, es ist auch überall fühlbar. OB Harry Mergel sagt angesichts dessen, dass er hier den Ausdruck "Kindergarten" sehr viel schöner und passender fände als "Kita".

Das Kinderhaus bietet Platz für 80 Kinder bis sechs Jahren in fünf Gruppen und nimmt auch Säuglinge auf. Wie für alle Heilbronner Kinder im Kindergartenalter von drei bis sechs Jahren ist auch hier der Besuch kostenfrei. Für die Kleinen ab Säuglingsalter gelten gestaffelte Tarife je nach Stundenzahl, Einkommensgruppe und Geschwistern. Eltern der niedrigsten Einkommensgruppe mit einem Kind zahlen für eine Acht-Stunden-Betreuung 143 Euro, die in der höchsten 328 Euro. Mergel erinnerte in seiner Rede zur Eröffnung daran, dass Eltern in Heilbronn pro Kind zwischen drei und sechs Jahren auf diese Weise rund 10.000 Euro erspart bleiben.

Nicht alle Stadträte, auch unter den Anwesenden, sind der Meinung, dass es bei dieser Kostenfreiheit bleiben soll, weil man wohlhabenderen Eltern diese Leistung nicht unbedingt schenken müsse. Tatsächlich prüft die Verwaltung derzeit Alternativen. Im Neckarbogen, auch wenn die Quote der sozialgeförderten Wohnungen bei 40 Prozent liegt, werden wohl mehrheitlich Kinder aus gut situierten Familien betreut werden.

Das pädagogische Konzept beruht auf der Grundlage für die Erziehung der Kinder in allen städtischen Kitas nach dem Bildungs- und Orientierungsplan Baden-Württemberg, beziehungsweise nach dem "infans-Konzept" der Frühpädagogik und der offenen Gruppen, ergänzt durch Montessori- und Reggiopädagogik. In ersten Überlegungen sollten aber Prinzipien der Phorms-Education ("Begeisterung - der Turbo fürs Gehirn") zugunsten der schon bestehenden und noch kommenden Schulen der Dieter-Schwarz-Stiftung, die danach aufgestellt sind, gelten.

Die Stadt, so heißt es auf Nachfrage, bietet örtlichen Unternehmen grundsätzlich die Möglichkeit, Belegplätze in städtischen Einrichtungen zu sichern. Da das Stadtquartier Neckarbogen noch nicht voll besiedelt ist, kann die Schwarz-Gruppe, befristet bis 2021, Plätze in der Kita belegen. Dafür unterstützt sie die Einrichtung bei der frischen Zubereitung des Essens und der Umsetzung eines bilingualen Sprachkonzeptes "Englisch - Deutsch" durch einen Muttersprachler. Weitere zehn Plätze stehen unbefristet für Studierende, Lehrende und Angestellte auf dem Bildungscampus zur Verfügung. Die übrigen Kitaplätze sind Kindern aus dem Wohnumfeld vorbehalten.

Die Grundidee der Architektur ist ebenso naheliegend wie überzeugend. Die Vorstellung, wie Kinder hölzerne Bauklötze stapeln und dabei auf ganz spielerische Weise Häuser, Türme, Räume und Formen bauen und zum anderen auch das Bild von glücklich spielenden Kindern in der Natur - diese beiden Themen greife der Entwurf auf und schaffe eine Analogie dazu: Aus den Bauklötzen werden auf fünf Geschossen gestapelte hölzerne Quader, die die einzelnen Funktionsbereiche beziehungsweise Räume bilden. Die "Natur" wird in Form eines diagonalen treppenförmigen Atriums zu einer grünen Spiellandschaft mit unterschiedlichen Erlebnissen wie Treppen und Rutschen, Garten- und Sandloggien, Bäumen, Balkonen, Terrassen, Dachgarten sowie weitläufige Innen- und Außenflächen zum Spielen und Toben. Das Herz und der kommunikative Mittelpunkt des Atriums ist das Bistro für gemeinsames Frühstücken.