Heilbronn. (pol/geko) Er täuscht Verletzungen vor, staubt Verpflegung ab und bestiehlt obendrein noch seine Zimmernachbarn. Mit einem dreisten Trick hat ein Mann am Wochenende eine Klinik in Wertheim ausgenutzt. Und das nicht zum ersten Mal, meldet die Polizei.

Am vergangenen Samstag ließ sich der Unbekannte unter falschem Namen stationär aufnehmen. Er gab vor, mit dem Fahrrad gestürzt zu sein. Mit den falschen Personalien wurde er ärztlich behandelt, erhielt Verpflegung und Unterkunft. Am Montag verließ er dann das Krankenhaus. Als er ging, entwendete er noch den Laptop und den Geldbeutel seines Zimmernachbarn.

Wie die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte der Mann seine Masche schon in Aschaffenburg mit Erfolg getestet. Dort hatte er die Tage zuvor in einer Klinik verbracht. Die Beamten schließen nicht aus, dass sich der Betrüger weiterhin auf diese Weise Unterkunft und Verpflegung sichern will. Die Beamten empfehlen Kliniken in diesem Fall umgehend die Polizei zu alarmieren.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann sei etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er habe schulterlange, dunkelblonde, etwas schüttere Haare. Der Unbekannte wird als übergewichtig beschrieben und wirke ungepflegt. Er sei vermutlich Deutscher und spreche akzentfrei.