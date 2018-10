Heilbronn. (pol/van) In Heilbronn hat es am Nachmittag gegen 16 Uhr gekracht. Wie die Polizei berichtet, soll auf der B39 zwischen den Stadtteilen Frankenbach und Kirchhausen ein Audi in einen Linienbus gefahren sein. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Die 20-jährige Audi-Fahrerin fuhr von Kirchhausen kommend nach links in die Franz-Reichle-Straße in Richtung Böllinger Höfe. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Linienbus.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 19-jährige Mitfahrer im Audi schwer, die 20-jährige Fahrerin leicht verletzt. Beide wurden von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im mit fünf Personen besetzten Linienbus wurde die 41-jährige Busfahrerin leicht verletzt und zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. Die B39 ist zum aktuell noch voll gesperrt.