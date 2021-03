Heilbronn. (rnz) Für die Herstellung der neuen Verkehrsführung und den Anschluss der neuen Autobahnbrücke über der Bundesstraße 27 zwischen Heilbronn und Neckarsulm muss die Auffahrt zur Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg und die Ausfahrt von der A6 zur B27 Richtung Mosbach voll gesperrt werden. Das hat die Projektgesellschaft "ViA6West" mitgeteilt.

Die Arbeiten beginnen an diesem Montag, 22. März, 8 Uhr, und dauern voraussichtlich bis Samstag, 27. März, 16 Uhr. Verkehrsteilnehmende mit Fahrziel Nürnberg/Stuttgart können die Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim oder alternativ die Anschlussstelle der A 81 bei Weinsberg/Ellhofen nutzen. Wer aus Richtung Mannheim mit Fahrtziel B 27/Mosbach kommt, soll entweder die Abfahrt Heilbronn/Untereisesheim oder an der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm die Abfahrt in Richtung Heilbronn nutzen. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Sollten die Arbeiten früher als geplant beendet sein, wird die Sperrung entsprechend zeitnah aufgehoben, heißt es von Unternehmensseite.