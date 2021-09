Heilbronn. (dpa/lsw) Im Prozess um unbearbeitete Akten im Müll ist eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft Heilbronn vor Gericht freigesprochen worden - wegen mangelnder Beweise. Das Amtsgericht Heilbronn gehe aber aufgrund der Aussagen von Kollegen der 29-jährigen Justizobersekretärin davon aus, dass die Frau die Straftat begangen haben könnte, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Die Anklage hatte auf Urkundenunterdrückung und Verwahrungsbruch gelautet.

Das Amtsgericht hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits einen Strafbefehl erlassen. Die Frau hatte sich aber gegen die Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen und insgesamt 2500 Euro gewehrt.

Update: Donnerstag, 16. September 2021, 15.48 Uhr

Justizsekretärin weist Vorwurf vor Gericht zurück

Heilbronn/Heidelberg. (lsw/alb) Im Streit um Akten im Altpapier der Heilbronner Staatsanwaltschaft zieht sich die Entscheidung des Amtsgerichts der Stadt länger hin als geplant. Anklage, Kammer und Verteidigung konnten sich am Dienstag zum Auftakt des Prozesses gegen eine Justizobersekretärin nicht über eine Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen einigen. Einen entsprechenden Vorschlag des Gerichts lehnte die Staatsanwaltschaft nach mehreren Zeugenaussagen ab. Am 6. September soll der Rechtsstreit fortgesetzt werden.

Die angeklagte Sekretärin der Staatsanwaltschaft bestreitet, Dokumente unbearbeitet weggeworfen zu haben. Sie deutete in ihrer Aussage an, es könnten auch andere Mitarbeitende gewesen sein. Ihr Büro sei wegen des Faxgeräts immer offen gewesen, sagte die 29-Jährige aus. Die Justizobersekretärin hatte laut Anklage zahlreiche Unterlagen ins Altpapier geschmissen, statt die Akten zu bearbeiten oder einzusortieren. Es soll sich dabei neben Mitteilungen des Bundeszentralregisters zur Gesamtstrafenbildung auch um Ratenzahlungsgesuche, Kostenrechnungen und Mitteilungen von Gerichtsvollziehern zu Zwangsvollstreckungen gehandelt haben.

Das Amtsgericht hatte bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Strafbefehl wegen Urkundenunterdrückung und Verwahrungsbruchs im Amt erlassen. Gegen die Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen und insgesamt 2500 Euro hatte sich die Frau aber gewehrt und Einspruch eingelegt. Der Prozess weckt Erinnerungen an einen Fall Ende der 90er-Jahre in Heidelberg. In der dortigen Staatsanwaltschaft waren über Jahre hinweg Hunderte Akten verschwunden – sie stapelten sich in der Wohnung und im Keller einer offenbar psychisch kranken Justizangestellten.

Fast alle Vorgänge betrafen die Vollstreckung von Geldstrafen und -bußen. Diese mussten dem zuständigen Abteilungsleiter nur vorgelegt werden, wenn es zu Beschwerden der Verurteilten kam. Als dies nicht der Fall war, sah die Angestellte die rechtskräftigen Urteile als erledigt an. Die Verurteilten erhielten keine Zahlungsaufforderungen oder es wurde von ihnen in Haftsachen nicht verlangt, einzusitzen. Viele Vorgänge waren verjährt.

Verjährung spielte auch im Fall des ehemaligen Kämmerers im Meckesheimer Rathaus eine Rolle. Der Mann wurde vor knapp acht Jahren vom Heidelberger Landgericht wegen Untreue zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten verurteilt. Er war alles andere als faul, arbeitete bis in die Nacht sowie am Wochenende. Zuletzt hatte der Kämmerer 545 Überstunden und 80 Tage Resturlaub angehäuft. Er sei mit der Arbeit nicht mehr nachgekommen, sagte der Angeklagte vor Gericht. Nach einem am Arbeitsplatz erlittenen Schlaganfall befand sich der Beamte im Ruhestand. Durch die verjährte Gewerbesteuer entstand ein Schaden in Höhe von 540 000 Euro.

Schleierhaft blieb, warum der Kämmerer fertige Steuerbescheide in Höhe von 250 000 Euro nicht versandte. Stattdessen legte er sie zu den Akten. Bei einer Razzia im Rechnungsamt entdeckten die Ermittler im Papierkorb Mahnbescheide, die eigentlich an säumige Steuerzahler verschickt werden sollten. Das Gericht gab der Gemeinde und dem damaligen Bürgermeister Hans-Jürgen Moos eine Mitschuld an dem Desaster, da nicht mehr Personal eingestellt worden sei, um den Kämmerer zu entlasten.

Update: Dienstag, 31. August 2021, 16.40 Uhr

Sekretärin soll Akten der Staatsanwaltschaft weggeschmissen haben

