Viele Menschen waren am Samstag in der Innenstadt unterwegs. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz wieder steigt, werden nun einige Lockerungen zurückgenommen. Foto: Fritz-Kador

Heilbronn. (RNZ) Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn seit Donnerstag an fünf Tagen in Folge den Wert von 10 nicht überschritten hat, gelten ab Dienstag, 29. Juni, weitere Lockerungen. Das teilt das Landratsamt mit.

Damit sind ab Dienstag wieder private Treffen mit maximal 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten erlaubt, Geimpfte und Genesene sind weiterhin ausgenommen und zählen nicht als "weitere Person". Eine Ausnahme für Kinder gibt es allerdings nicht mehr, sie zählen zur Personenzahl dazu. Auch für private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern gibt es weitere Lockerungen. Im Freien sind Feiern mit maximal 300 Personen erlaubt, ein negativer Corona-Schnelltest bzw. Genesenen- oder Geimpften-Nachweis ist in diesem Fall nicht mehr erforderlich. Bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen ebenfalls maximal 300 Personen teilnehmen, allerdings müssen dann alle Gäste einen negativen Corona-Schnelltest, einen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis haben.

In der Gastronomie gibt es sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen keine Beschränkung der Personenzahl mehr. Ein negativer Corona-Schnelltest bzw. Genesenen- oder Geimpften-Nachweis ist nicht mehr erforderlich.

Update: Montag, 28. Juni 2021, 17.44 Uhr

Stadt fällt auf "Öffnungsstufe 3" zurück

Heilbronn. (rnz)Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Einwohner Heilbronns ist wieder deutlich gestiegen, und mit dem wieder aufflammenden Infektionsgeschehen treten ab diesem Dienstag, 15. Juni, automatisch wieder strengere Regelungen in Kraft. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge über der Marke 50, nämlich bei 64,8. Damit gelten laut der Corona-Landesverordnung in Heilbronn die Regeln für "Öffnungsstufe 3".

Die Infektionen sind laut Angaben des Städtischen Gesundheitsamtes über das ganze Stadtgebiet verteilt und können keinem Hotspot zugeordnet werden. "Die Hälfte aller mit Covid-19 infizierten Fälle sind positiv getestete Kontaktpersonen aus Familien", teilte Dr. Peter Liebert mit, der Leiter des Gesundheitsamts. "In geringer Zahl finden Infektionen auch in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten, am Arbeitsplatz oder im Urlaub statt. Bei einem Viertel der Fälle lässt sich die Infektionsquelle nicht ermitteln", erläuterte Liebert weiter.

Auch die Vielzahl an Tests in den zahlreichen Schnelltestzentren in der Stadt trägt vermehrt dazu bei, dass mehr Fälle entdeckt werden. So werden etwa 20 Prozent der Infektionen durch positive Schnelltests entdeckt, die im Anschluss durch PCR-Tests auch bestätigt wurden. In aller Regel sind es laut dem Gesundheitsamt symptomlose Personen, in deren Familien häufig weitere infizierte Personen im Rahmen der strikten Kontaktpersonennachverfolgung festgestellt werden. Wöchentlich werden in den Schnelltestzentren in Heilbronn etwa 33.000 Schnelltests durchgeführt.

"Einmal mehr bewährt sich der hohe Personaleinsatz bei der Identifizierung, Nachverfolgung und Isolierung von Kontaktpersonen, um weitere Ansteckungen zu vermeiden", erklärt Oberbürgermeister Harry Mergel. "Auch die hohe Testintensität in den Zentren bis hin zu regelmäßigen Tests in unseren Kitas trägt dazu bei, infizierte Personen zu erkennen. Noch ist die Pandemie nicht besiegt." Bürgermeisterin Agnes Christner verweist auf die hohe Kontrollintensität durch die Polizei und den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD). "Es gibt kein Wegschauen", sagt sie. Die Personalressourcen bei Stadt und Polizei würden gezielt für die Kontrolle der Einhaltung der Maßnahmen eingesetzt. "Allerdings stellen wir fest, dass sich nicht alle Personen gleichermaßen an die Regeln halten. Um im Kampf gegen die Pandemie erfolgreich sein zu können, sind wir jedoch auf die Vernunft der Menschen angewiesen."

Durch den Anstieg der Inzidenz auf mehr als 50 ändern sich die Corona-Regelungen, und einige der seit dem 11. Juni geltenden Lockerungen müssen deshalb zurückgenommen werden. "Die Einschätzung, dass die Entwicklung noch nicht stabil ist, hat sich leider bewahrheitet", sagt der Oberbürgermeister. "Die Pfingstferien und Feiertage und damit weniger Tests haben das Bild etwas geschönt. Die damit verbundene Zick-Zack-Entwicklung bei den Regeln hätte ich uns allen gerne erspart, ist aber an die Landes-Verordnung gekoppelt." Trotz des kleinen Rückschritts blickt Mergel optimistisch in die Zukunft. "Ich gehe davon aus, dass das aktuelle Infektionsgeschehen eine kurzfristige Entwicklung ist und kein Trend. Durch den Impffortschritt, unsere konsequente Teststrategie und vor allem auch die Disziplin großer Teile der Bürgerschaft gibt es klare Signale für eine Entspannung der Lage. Dies zeigt sich auch deutlich in unseren Kliniken. Dort entwickelt sich die Situation positiv."

Private Treffen und Veranstaltungen dürfen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und deren Kinder bis 13 Jahre plus Geimpfte und Genesene stattfinden. "Es spricht also nichts gegen Fußballschauen im kleinen Kreis, aber unbedingt mit der notwendigen Vorsicht: also am besten im Freien und mit Abstand", sagte Mergel.

Info: Alle Regeln im Überblick finden sich auch auf der städtischen Webseite www.heilbronn.de/coronavirus