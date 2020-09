Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. In diesem Herbst ist alles anders – auch was das Heilbronner Weindorf betrifft – und dabei sollte alles noch schöner werden: Es ist das 50. Weindorf, das hier stattfindet – jetzt doch, nachdem es im Frühjahr ganz danach aussah, als müsse man es gänzlich streichen. Am 10. September wird es starten, als "Weindorf Auslese". Heilbronn Marketing GmbH (HMG) mit Steffen Schoch, der Verkehrsverein Heilbronn mit Nico Weinmann, die Weingenossenschaft (WG) Heilbronn mit Justin Kircher und Karl Seiter sowie die Wengerter der "Wein-Villa" mit Martin Heinrich haben es auf die Beine gestellt. Und Heinrich, der besonders beharrlich nicht aufgeben wollte, lobt die "wahnsinnige Leistung" seiner Mitstreiter. Diese zeigt, dass man Wein auch anders feiern und erleben kann, so wie Weinmann dazu feststellte: "Die Not hat Heilbronns Tugenden geweckt."

Nun wird es an zehn Tagen 140 Veranstaltungen an 30 Orten geben – dezentral – und das heißt: nicht nur in Heilbronn, sondern auch im Landkreis. Sie heißen "Weindorf goes Wartberg", "Öko-Weinstand on Tour" oder "Weingeplauder", und mit Weinerlebnisführungen durch die Region, offenen Weingütern, Traktor-Planwagenfahrten, Hoffesten und zahlreichen Kombinationen zwischen den bekannten Weindorfgastronomiebetrieben und Weingütern finden jede Menge "Genussprogramme" statt.

Freilich: Jede Veranstaltung kann nur nach Anmeldung besucht werden, über das "Wie" und das "Was" informiert die Homepage des Weindorfes oder die Tourist-Info in der Kaiserstraße 17, Telefon 07131 / 562270. Steffen Schoch könnte dabei mit seiner Prognose recht behalten: "Es wird ein Weindorf, wie wir es noch nie hatten." Das Wort "Auslese" wird damit definiert, dass man die "Filetstücke" der bisherigen Weindörfer übernehme, neue und innovative Formate hinzukommen und alles dazu dienen soll, Wein, Weinwirtschaft und Weinkultur erlebbar zu machen.

Dass die "Weinwirtschaft" wegen Corona und trotz guter Aussichten bei der neuen Ernte unter Druck steht und Umsätze bitter nötig sind, auch, was das Weindorf betrifft, dazu gab es keine Prognose. Justin Kircher, Vorstand der WG Heilbronn, spricht dennoch von Umsatzrückgängen zwischen fünf und 20 Prozent.

Andererseits: Bei der "Auslese" fallen auch Kosten-Positionen fach, beispielsweise die Ausgaben für den in den letzten Jahren so notwendig gewesenen Sicherheitsdienst. Das "neue Weindorf" hat auch einen neuen Kooperationspartner im Stuttgarter Weindorf gefunden, das in diesem Jahr nur als "virtuelles" Weindorf stattfindet. Am Sonntag, 6. September, fahren Schoch und Weinmann nach Stuttgart und holen den Staffelstab ab. Zugleich "wandert" die Ausstellung der Württembergischen Bibelgesellschaft "Bibel und Wein" vom Schlossplatz in die Heilbronner Kilianskirche. Der Wermutstropfen dabei: Die dazu stattfindende Weinprobe "Bibel und Wein" war sofort ausverkauft. Das könnte bei "Schokolade und Wein" unter der Mitwirkung von Schell-Schokoladen, Gundelsheim, auch sehr schnell der Fall sein.

Weitere Kooperationen, teils neu, teils in Fortsetzung, finden statt mit der Hochschule und der DHBW Heilbronn beziehungsweise deren Wein-Studiengängen. So hat sich ein Team des DHBW-Studiengangs Food-Management unter Anleitung von Prof. Dr. Nicole Graf, Prof. Dr. Martina Böhm und dem bekannten Ernährungs- und Weinexperten Otto Geisel die Optimierung von Weindorfgerichten vorgenommen – nicht nur unter sensorischen, sondern auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, um diese dann der Öffentlichkeit vorzustellen. Zu Wein und Weinbau, Innovation und Digitalisierung wird man bei den "Campus Founders" der Schwarz-Stiftung einiges hören; unter anderem soll am Beispiel von beteiligten Weingütern gezeigt werden, wie man sich zukunftsorientiert aufstellen kann.

Der zentrale Ort in Heilbronn wird das neue Parkhotel im Harmoniegarten sein. Hier wird die Eröffnungsveranstaltung stattfinden, mit der Bekanntgabe des neuen Herbst-Ritters oder -Edelfräuleins, mit rund 100 geladenen Gästen, darunter Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und die deutsche Weinkönigin Angelina Vogt. Deutschlands bekannteste Sommelière Natalie Lumpp ist unter den Mitwirkenden. Was bei der Pressekonferenz zur "Weindorf Auslese" besonders betont wurde: Man legt jetzt, da die Quantität keine Größenordnung mehr ist, noch mehr Wert auf Qualität. Deshalb bleibt es auch bei der Kooperation mit dem führenden Schweizer Fachmagazin "Vinum", werden die Premiumproben für Burgunder und Riesling auch diesmal stattfinden – und es soll auch gezeigt werden, dass das Heilbronner "Urgewächs", der Trollinger, weitaus mehr Potenzial hat.