Von Armin Guzy

Kaum sieben Monate nach einer schlagzeilenträchtigen Razzia gegen mutmaßliche Besitzer und Verbreiter von Kinder- und Jugendpornografie haben Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei Heilbronn am vergangenen Dienstag erneut in mehreren Orten im Stadt- und Landkreis Heilbronn Wohnungen durchsucht. Ob und inwieweit diese Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Aktion vom 3. August 2021 stehen, dazu wollte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn am Donnerstag nichts sagen. Er bezeichnete die gemeinsame Veröffentlichung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium aber als "eher ein Zwischenbericht", weil die personalintensiven Durchsuchungen natürlich nicht unbemerkt geblieben waren. Es ist also anzunehmen, dass es nicht die letzte Meldung dieser Art gewesen sein dürfte.

Dafür spricht auch, dass die im März 2021 bei der Heilbronner Kripo eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe "Hydra" nach dem Erfolg im August nicht aufgelöst wurde, sondern seither weiter besteht, den ausdrücklichen Rückhalt von Innenminister Thomas Strobl hat und sowohl technisch als auch personell gut ausgestattet ist: 13 Beamten wühlen seither konstant in dem unappetitlichen Themenkomplex, was, wie man nicht erst seit der Missbrauchsserien in Bergisch-Gladbach (Nordrhein-Westfalen) weiß, für die Ermittler sehr belastend sein kann, auch wenn es in Heilbronn bislang offenbar "nur" um das Weiterverbreiten von Bildern oder Videos geht, nicht um die eigentliche "Herstellung".

Insgesamt wurden am Dienstag 14 Wohnungen in Ellhofen, Obersulm, Lehrensteinsfeld, Neuenstadt und der Stadt Heilbronn durchsucht. Die Ermittlungen richten sich laut Pressemitteilung gegen mehrere Personen, die in Verdacht stehen, über den Messengerdienst WhatsApp kinderpornografisches Material untereinander verbreitet und dieses teilweise auch kommentiert zu haben. Der oder die jüngste Tatverdächtige ist 19, der oder die älteste 50 Jahre alt. Festnahmen gab es nicht, es wurden aber Beweismittel beschlagnahmt, insbesondere Smartphones, Computer und Speichermedien, die nun ausgewertet werden.

Im vergangenen August hatten zahlreiche Einsatzkräfte ebenfalls im Zusammenhang mit Kinderpornografie 33 Wohnungen im Neckar-Odenwald-, im Main-Tauber- und im Hohenlohekreis durchsucht. Vorausgegangen waren Ermittlungen der "Hydra" gegen insgesamt 42 Personen, die sich selbst oder Dritten Kinder- oder Jugendpornos verschafft oder zugänglich gemacht haben sollen. Welchen Umfang dieser Themenkomplex hat, zeigt sich daran, dass die Ermittler alleine zwischen der Hydra-Gründung im März und der Großrazzia im August mehr als 350 Fällen bearbeitet und etwa 80 Wohnungen durchsucht hatten. Wie viele weitere Fälle zwischen August und diesem Februar hinzugekommen sind, teilte die Polizei nicht mit.

Dass bei den Ermittlungen immer wieder auch Jugendliche oder junge Erwachsene als mutmaßliche Besitzer oder Verbreiter in den Fokus geraten, kann in Einzelfällen zwar am sorglosen Umgang mit Messengerdiensten und Chatgruppen und der Gewohnheit liegen, alles unreflektiert per Smartphone weiterzuleiten oder zu teilen – in der Regel ist sich aber auch diese Altersgruppe der Tragweite ihres Handelns bewusst.

"Hinter virtuell geteilten kinder- oder jugendpornografischen Bildern und Videos stecken zumeist abscheuliche Taten, bei denen minderjährige Opfer sexuell missbraucht wurden. Gewalt oder gar sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gehört zu den widerwärtigsten Verbrechen, die man sich vorstellen kann. Hier sind die Schwächsten unserer Gesellschaft betroffen", hatte Innenminister Strobl nach dem "Hydra"-Erfolg im August 2021 gesagt und weitere Ermittlungen angekündigt.

Erst einen Monat zuvor war der Paragraf 184 b verschärft worden, seitdem gilt die Verbreitung, der Erwerb sowie der Besitz von kinderpornografischen Inhalten als Verbrechen. Das trifft auch alle, die solche Bilder oder Videos ungewollt geschickt oder zugänglich gemacht bekommen – also beispielsweise auch über einen Gruppenchat – , sich dann aber nicht klar und aktiv davon distanzieren. Ein passives Verhalten oder ein schnelles Löschen solcher Dateien oder Chatverläufe alleine genüge dazu nicht, stellte der Heilbronner Polizeisprecher klar. Man müsse vielmehr erkennbar und glaubhaft dagegen vorgehen, gegebenenfalls auch Anzeige erstatten. Das Weiterleiten kinder- oder jugendpornografischer Dateien ist in jedem Fall strafbar. Der Gesetzgeber sieht für Besitz, Verbreitung oder Erwerb eine Haftstrafe zwischen drei Monate bis zu fünf Jahren vor – übrigens auch für den reinen Versuch, an solche Dateien zu kommen.