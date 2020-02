Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Der Historiker Edgar Wolfrum lehrt seit 2003 Zeitgeschichte an der Universität Heidelberg. Sein jüngstes Buch zur deutschen Geschichte ist am Freitag erschienen.

Professor Wolfrum, wann endet eigentlich Geschichte? Ist gestern schon Geschichte?

Ja, gegenwartsnahe Geschichte endet gestern, oder heute Morgen! Wenn wir die Gegenwart erklären wollen, tun wir das in relativ kurzen Abständen. Natürlich sind die Deutungen dann vorläufig. Aber Geschichte ist ja nicht erst dann Geschichte, wenn alle tot sind. Sie ist die unmittelbare Vorstufe zur Gegenwart.

Ihr neues Buch heißt "Geschichte von 1990 bis heute". Das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt.

Klar, der Endpunkt ist immer beim Abschluss des Manuskriptes. Das war im November. Ich halte nichts davon, dass man nach jedem Ereignis noch ein Kapitel dazuschreibt. Man muss auch mal einen Punkt machen.

Während wir sprechen, herrscht Entsetzen über das Attentat von Hanau. Sie beschreiben auch den Rechtsruck in der Gesellschaft – aber zum Beispiel noch nicht den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Braucht es vielleicht doch mehr Abstand, um Entwicklungen einordnen und Linien ziehen zu können?

Ich halte nichts davon, dass man immer solche Fluchtpunkte aufsucht: Krimkrise, Untergang des europäischen Wertesystems, die Wahl von Donald Trump. Das ist immer zum Scheitern verurteilt. Meine pragmatische Lösung ist es, Geschichte zu analysieren bis zu dem Punkt, an dem das Buch fertig ist. Was danach kommt, ist Aufgabe eines neuen Buches.

"Der Aufsteiger" beschreibt Deutschland seit der Wende mit einem positiv besetzten Begriff. Kann aus dem Auf- auch wieder ein Absteiger werden?

Das ist klar. Wenn man sich die Literatur der letzten 30 Jahre anschaut, sind die pessimistischen Werke in der Mehrzahl – "Absturz eines Superstars" hieß ein Buch um die Jahrtausendwende. Aber das hat sich auch nicht bewahrheitet. Ich finde den Titel gut, weil er nicht eindeutig ist. Aufsteiger, das ist nicht einfach jemand, der aus der zweiten in die erste Liga kommt. In diesem Bild stecken solche psychologischen Aspekte drin, dass es Verunsicherungen gibt, innere Probleme, dass man mit den neuen Erwartungen nicht zurechtkommt. Das schwingt alles mit. Das ist keine plumpe, lineare Erfolgsgeschichte vom ökonomischen zum politischen Aufsteiger.

War es trotzdem eine bewusste Entscheidung, einen optimistischen Kontrapunkt zu setzen?

Ja, das war ja schon bei der "Geglückten Demokratie" so…

…. Ihrem Buch bis zur Einheit.

Die Frage ist immer: Was ist unser Vergleichsmaßstab? Es geht nicht darum, die Bundesrepublik über den grünen Klee zu loben. Natürlich gibt es Probleme. Alles kann besser werden, muss es auch. Aber womit wollen wir uns eigentlich vergleichen? Messen wir uns an Frankreich, an den USA, oder gar, was viele machen, an der Schweiz? Da schneiden wir relativ schlecht ab, aber das ist kein adäquater Maßstab. Es war eine Entscheidung, Geschichte nicht nur vom Negativen her zu beschreiben. Die Deutschen haben 1990 unverdient eine zweite Chance erhalten. Das muss man immer wieder so deutlich herausstellen.

Für den Aufbau Ost wählen Sie als Maßstab die anderen Staaten Osteuropas – mit positiven Ergebnissen.

Ein ähnlicher Industriestaat wie die DDR war die damalige Tschechoslowakei. Wenn man das vergleicht, kommt man zum Ergebnis, unter welch günstigen Bedingungen der Aufbau Ost und die Angleichung der Lebensverhältnisse stattgefunden hat. Das muss man sich bewusst machen. Und: Es sind erst 30 Jahre vergangen. Man darf mit solchen Jahrhundertaufgaben auch nicht über Gebühr ungeduldig sein.

So alt ist die Weimarer Republik nie geworden, die derzeit oft als Vergleichshorizont gewählt wird. Wenn man auf Entwicklungen wie ein mehrheitsunfähiges Parlament in Thüringen blickt – ein berechtigter Anlass zur Sorge?

Sorgen machen sollte man sich schon, Angst haben nicht. Was in Thüringen passiert, ist ja eine komplette Politikunfähigkeit der dortigen CDU-Führung. Auf diesen Punkt muss man es bringen. Aber dort wird nicht über die Weltpolitik entschieden. Ich bin dagegen, dass man solche direkten Vergleiche anstellt. Natürlich haben in Thüringen auch die Nazis ihre ersten Erfolge gehabt. Aber man soll keine Parallelen herstellen, die es so nicht gibt. Die heutige Bundesrepublik und die Europäische Union sind eine ganz andere Konstellation, als wir es am Ende der 1920er Jahre hatten. Die Eliten und auch die Gesellschaft sind viel demokratischer eingestellt als am Ende von Weimar. Das sind Lerneffekte, die man nicht wegwischen darf.

Um im Bild zu bleiben: Der Klassenerhalt ist noch möglich?

An Thüringen entscheidet er sich nicht. Man muss auch vorsichtig sein: Wir gucken mit Argusaugen auf Thüringen oder Sachsen. Aber nominell gesehen sind die dortigen Wahlerfolge der AfD geringer als etwa in Baden-Württemberg. Ich wäre vorsichtig, an solchen kleinen Bundesländern das Wohl und Wehe der gesamten Republik aufzuschlüsseln.

Info: Edgar Wolfrum: "Der Aufsteiger. Eine Geschichte Deutschlands von 1990 bis heute", Klett-Cotta, 368 S., 24 Euro.