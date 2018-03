Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stärkt an den Schulen nach und nach die sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Schulabgänger mit entsprechendem Profil werden von der heimischen Industrie händeringend gesucht. "Die Wirtschaft diktiert nicht, was wir machen. Denn die Bedarfe der Wirtschaft ändern sich", sagt Eisenmann im Gespräch mit dieser Zeitung. "Aber wir brauchen eine gewisse Marktorientierung. Wir wollen, dass die Schulen den Anforderungen der Zeit entsprechen und die Schüler sie ausbildungsreif verlassen."

Der neueste Schritt auf diesem Weg zur Stärkung der MINT-Fächer ist die geplante Schaffung eines Exzellenz-Gymnasiums in Bad Saulgau mit entsprechender Ausrichtung. Das Curriculum ist unter Beteiligung des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, der Firmen Aesculap und Mahle sowie der Universitäten Tübingen und Ulm und dem Schülerforschungszentrum Bad Saulgau erarbeitet worden. Die Grundsatzentscheidung für das Projekt soll das grün-schwarze Kabinett am Dienstag treffen, eine Zustimmung gilt dabei als sicher.

"Ich freue mich, dass wir dieses Leuchtturmprojekt jetzt auf den Weg bringen können. Wir haben in Bad Saulgau beste Voraussetzungen und mit der ehemaligen ‚Japanischen Schule' auch einen geeigneten Standort", sagte Eisenmann.

Ihr geht es dabei einerseits konkret um die Wiederbelebung der Hochbegabtenförderung im Land mit einem neuen Fokus, den MINT-Fächern. "Baden-Württemberg war bis 2010 Vorreiter im Bereich der Hochbegabtenförderung. Jetzt wollen wir wieder zurück an die Spitze. In den letzten fünf Jahren standen andere Themen im Vordergrund."

Das Potenzial für das neuartige "MINT-Exzellenzgymnasium", wie das Projekt in der Kabinettsvorlage tituliert wird, schätzt Eisenmann dabei auf landesweit 600 bis 700 hochbegabte und an diesem Fächerbereich interessierte Schüler pro Jahrgang ein. Auf wie viele Schüler das geplante Internat in Landesträgerschaft für die Oberstufenklassen 10 bis 12 ausgelegt wird, ist noch genauso offen wie der Beginn des Schulbetriebs. Zunächst einmal muss das dafür vorgesehene Gebäude für einen zweistelligen Millionenbetrag saniert werden.

Zugleich steht das Projekt nicht nur für sich allein. "Das Exzellenz-Gymnasium ist ein zentraler Baustein einer Gesamtstrategie, zu der der Ausbau des Informatik-Unterrichts, die Einführung des verpflichtenden Unterrichtsfachs Wirtschaft und die Stärkung der MINT-Fächer in der Oberstufe aller Gymnasien gehören", sagt Eisenmann. "Wir wollen wichtige Fächer wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowohl in der Breite als auch an der Spitze mit unseren Initiativen stärken."