Von Sören S. Sgries

Gundelsheim/Heidelberg. "Ich bin der letzte und einzige Gastarbeiter im Bundestag": Mit diesem Satz ließ sich Josip Juratovic kürzlich in der "Stuttgarter Zeitung" zitieren. "Wir müssen in Erinnerung rufen, dass diese Menschen, die kamen, immer noch unter uns sind", erzählt der 62-Jährige einige Tage später der RNZ, warum ihm dieses klare Statement so wichtig war. "Es waren Gastarbeiter, die dieses Land Schulter an Schulter mit den deutschen Kollegen aufgebaut haben. Und trotzdem haben sie nicht einmal die Genugtuung, dass die Menschen sagen: Du gehörst dazu."

Juratovic selbst steht nicht mehr am Fließband, ist seit langem Volksvertreter statt Arbeiter. Seit 2005 sitzt der SPD-Politiker aus dem Wahlkreis Heilbronn im Bundestag. Auch jetzt zog er wieder über die Landesliste ein. Dass er diese Karriere machen konnte: Ein großer Zufall, glaubt er. "Wäre ich zwei, drei Jahre später nach Deutschland gekommen, wäre mein Schicksal ein anderes gewesen."

Geboren wurde Juratovic 1959 in Jugoslawien, im heutigen Kroatien. Der Vater starb schon früh, die Familie lebte in ärmlichsten Verhältnissen – weswegen seine Mutter sich schließlich auf den Weg nach Deutschland machte. Sieben oder acht Jahre alt war Juratovic damals. Während er bei der Großmutter aufwuchs, schuftete die Mutter in der Ferne. "Eine billige Arbeitskraft, die man später wieder nach Hause schicken wollte."

Er selbst folgte ihr 1974, als 15-Jähriger, nach Gundelsheim. "Ich selbst war ein bisschen zu jung, um klassischer Gastarbeiter zu sein", erinnert er sich. Ein paar kleine Jobs versucht er, letztlich aber macht er doch zunächst den Hauptschulabschluss, besucht dann die Berufsfachschule in Neckarsulm, bevor er in Bad Rappenau in einer Kfz-Werkstatt als Lehrling anfangen darf. Später kommt er ins Audi-Werk, sieben Jahre als Lackierer am Fließband, später steigt er auf.

Warum ihm die Integration, dann der Aufstieg gelang? "Ich hatte Glück, dass ich nach zwei Wochen – ohne ein Wort Deutsch zu können – in einem Rot-Kreuz-Zeltlager gelandet bin." Dort lernt er Gleichaltrige kennen, die wie er Musik lieben und bei den Spielen der Fußball-WM mitfiebern. "Ich fand Freunde, die mich auch verteidigt haben", erinnert er sich. Sprachliche Defizite spielen keine Rolle mehr – "die Ideen waren wichtig". Gemeinsam kämpft man für einen Jugendtreff. "Mein erster politischer Erfolg." 1982 tritt er der SPD bei. In Gundelsheim gründet er eine Juso-Gruppe und reaktiviert den SPD-Ortsverein.

All das funktioniert für ihn auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft. "Dürfen Ausländer bei Euch mitmachen?", hatte er vor seinem Beitritt 1982 am SPD-Wahlkampfstand gefragt. Er durfte. Doch je mehr er sich kommunalpolitisch engagiert, desto mehr stört er sich daran, dass ihm ohne deutschen Pass das Wahlrecht fehlt.

1998 wird er Deutscher – kann sich heute noch über die Hürden aufregen, die es gab. Zum Beispiel die Kosten der Einbürgerung: Rund 3000 Mark habe der ganze Akt gekostet, erinnert er sich. Nicht nur in Kroatien fielen Verwaltungskosten an, auch der deutsche Staat verlangte 500 Mark "Einbürgerungsgebühr": "Wenn man Deutscher sein will: Das muss man sich auch leisten können", habe es auf dem Amt flapsig geheißen, erzählt Juratovic. "Warum? Ich bin doch deutscher Steuerzahler." Er versteht daher gut, dass viele, die als Gastarbeiter kamen, bis heute den Pass ihres Geburtslandes behalten hätten.

Gleichzeitig sieht er die Gefahr, dass diese älteren Menschen genau daher vergessen werden. Richtig bewusst wurde ihm das bei der letzten Diskussion über die doppelte Staatsbürgerschaft. "Da ging es um die 3. Generation, aber keiner hat mehr über die 1. Generation geredet." Dabei müsse man genau diese Leute, die vor Jahrzehnten nach Deutschland kamen, endlich willkommen heißen. Das sei "die Schlüsselfrage" auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ist Juratovic überzeugt. Denn was bewirke es wohl, wenn noch heute Großväter zu Jugendlichen sagten: "Du kannst tun und lassen, was Du willst: Du wirst immer ein Türke, ein Serbe, ... sein"?

Das ist die aktuelle Mission des "einzigen Gastarbeiters im Bundestag": Niemand, der vor 60 Jahren nach Deutschland kam, soll mehr das Gefühl haben müssen, er sei "Bürger zweiter Klasse".