Stuttgart. (lsw) Die Ressortverteilung für eine mögliche GroKo im Bund sorgt innerhalb der baden-württembergischen CDU für erheblichen Unmut. Der Wirtschaftsflügel forderte am Donnerstag einen Kurswechsel der CDU-Parteipolitik und den sofortigen Einstieg in einen Personalwechsel in Berlin mit klaren Zeitfenstern.

Der Landeschef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Südwest-CDU, Daniel Hackenjos, sagte auf Nachfrage, das beziehe sich auch auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Der reine Machterhaltungswille der Kanzlerin und ihrer Führungsriege genügt nicht unseren Ansprüchen an die Führung unseres Landes", sagte er.

"Es ist nur schwer nachzuvollziehen, warum eine Partei mit etwa 20 Prozent Wahlergebnis 40 Prozent der Ministerposten erhält und darunter auch noch die Schwergewichte Außen-, Finanz- und Justizministerium", teilte die Vereinigung in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) mit Blick auf das Bundestagswahlergebnis der SPD von 20,5 Prozent mit. Die Besetzung des Finanzministeriums mit der SPD lasse Übeles für die Abarbeitung der Schuldenkrise in Europa ahnen. Aber auch die Besetzung der Unions-Ministerien gleiche einem Versorgungsnetzwerk für Minister, die dem "Klüngel" von Kanzlerin Merkel angehörten oder deren Zeit schon lange abgelaufen sei.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass die CDU zwei prestigeträchtige Ressorts abgeben wird: Das Innenministerium soll an die CSU gehen, das Finanzressort an die SPD. Es liegt an den SPD-Mitgliedern, einer Neuauflage der großen Koalition zuzustimmen oder sie abzulehnen.

CDU-Landesgeneralsekretär Manuel Hagel räumte ein: "Als Jüngerer hätte ich mir mehr Kreativität bei der Rente gewünscht und auch bei der Ressortverteilung mehr vorstellen können." Der Koalitionsvertrag selbst sei gelungen. "Die CDU hat sich in für mich zentralen Punkten durchgesetzt." Hagel nannte etwa "klare und verbindliche Regelungen zur Steuerung und Begrenzung der Migration", die es geben werde.