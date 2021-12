Von Christian Satorius

Der größte Schneemann der Welt hört auf den Namen "Riesi". Er war 38,04 Meter hoch. Im österreichischen Donnersbachwald wurde er am 1. Februar 2020 gebaut. Damit stieß "Riesi" den langjährigen Rekordhalter "Angus, König der Berge" vom Thron; der war "nur" 34,26 Meter hoch, gebaut im Februar 1999 in dem kleinen Städtchen Bethel im US-Bundesstaat Maine aus fünfeinhalbtausend Kubikmetern Schnee. 2008 entstand dort auch eine Schneefrau mit einer Körpergröße von stolzen 37,21 Metern. Diese war so groß, dass für ihre Wimpern acht Paar Skier verwendet wurden, die Knöpfe des Mantels bildeten drei Lkw-Reifen mit einer Größe von je eineinhalb Metern Durchmesser. Aber das ist inzwischen alles Schnee von gestern.

Der Kleinste: Am National Physical Laboratory in London (NPL) ist es 2009 gelungen, den bis dato kleinsten Schneemann der Welt zu bauen. Mittels Nanotechnologie fügte David Cox zwei winzige Kugeln aus Zinn zusammen und schuf so einen Schneemann mit einem Durchmesser von gerade einmal 0,01 Millimetern Durchmesser. Ein menschliches Haar ist etwa fünfmal so dick. Augen und Mund fräste der Brite dem Nanoschneemann kurzerhand mit einem Ionenlaser ins Gesicht. Die Gesamthöhe betrug gerade einmal 30 Mikrometer. Doch das war einmal. Seit 2016 gibt es einen Schneemann, der noch sehr viel kleiner ist, nämlich gerade einmal drei Mikrometer groß. Gebaut hat ihn Todd Simpson von der Western University in Ontario, Kanada, ebenfalls mit Hilfe von Nanotechologie und eines Elektronenmikroskops.

Der Älteste: Den ältesten Schneemann der Welt will Bob Eckstein in der Königlichen Bibliothek von Den Haag entdeckt haben. In einem alten Stundenbuch aus dem Jahr 1380 ist dem New Yorker Cartoonisten unter anderem eine Zeichnung aufgefallen, die seiner Meinung nach nur einen schmelzenden Schneemann darstellen kann. Ecksteins Interpretation ist allerdings in Fachkreisen umstritten. Andere Forscher gehen davon aus, dass Schneemänner im Mittelalter noch vollkommen unbekannt waren.

Viele Schneemänner:In dem kleinen japanischen Dorf Shiramine und dem Nachbarort Kuwajima in Ishikawa feiert man jedes Jahr im Februar das "Schneemannfest" (japanisch "yukidaruma matsuri"), bei dem alle Bewohner angehalten sind mitzumachen. Rund 3000 Schneemänner, -frauen und -kinder kommen in jedem Jahr zusammen, die alle Straßen, Wege, Gärten und öffentliche Plätze von Shiramine und Kuwajima bevölkern.

Geschlagene Schneemänner:Unbekannte haben 2012 im baden-württembergischen Bartholomä 130 Schneemänner eines Schneemannwettbewerbes zerstört. "Die Schneemannarmee von Bartholomä muss sich Vandalen geschlagen geben", bedauerten daraufhin die Veranstalter.

Schneemannsammlung: Die größte Schneemannsammlung der Welt hatte bis vor einigen Jahren Cornelius Grätz aus Reutlingen. Gute 30 Jahre lang sammelte er Schneemänner aus allen möglichen Materialien und kam so auf über 3000 Exponate. Sein Lieblingsstück ist bis heute ein kleiner, überaus gut gelaunter Schneemann mit schwarzem Zylinder und rotem Schal, der eine Kerze in der Hand hält. Grätz ist es auch, der den "Welttag des Schneemanns" ins Leben gerufen hat. Auf den 18. Januar ist er dabei nicht durch Zufall gekommen, vielmehr soll die 1 an den Besen und die 8 an die kugelige Figur erinnern. Vom Rekordtreppchen wurde er allerdings inzwischen von der US-Amerikanerin Karen Schmidt gestoßen, die weit über 5000 Schneemänner zusammentrug.

Gefährlicher Schneemann: Eine Schneekugel von 60 Zentimetern Durchmesser rollte im Januar 2014 über den Osthang des Großen Arbers im Landkreis Regen in Bayern ab und traf nach 150 Metern eine 13-Jährige an der Schulter, die daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Abhanden gekommen war die Kugel mit einem Kern aus vereistem Altschnee drei Schulkameraden des Mädchens, die angaben, auf dem Berggipfel einen Schneemann bauen zu wollen.

Der schönste Schneemann ist natürlich der, den man selbst gebaut hat, klar. Manchmal hilft aber auch alles nichts: Der Schneemann will ganz einfach nicht gelingen. Damit der Schnee vernünftig zusammenhält, muss er eine bestimmte Feuchtigkeit haben, und die wiederum hängt eng mit der Temperatur zusammen. Den idealen Schneemannschnee erkennt man schon, bevor er überhaupt zu Boden fällt. Um die 0 Grad Celsius herum und nur wenige Grade darunter fallen die typischen flauschigen, relativ großen und feuchten Schneeflocken zu Boden, die sich besonders gut zum Bauen eignen. Je kälter es wird, desto kleiner und trockener werden die Schneeflocken, die sich mit fallenden Temperaturen immer schlechter eignen, da sie ganz einfach nicht zusammenhalten.

In den Polargebieten kann es sogar zu kalt zum Schneien werden. Dort fehlt in der Regel ganz einfach die Feuchtigkeit in der Luft, denn je kälter diese ist, desto weniger Feuchte kann sie aufnehmen. Wenn überhaupt, dann fällt der Schnee dort nur noch als trockener Schneestaub zu Boden. Das Schneemannbauen kann man dann natürlich getrost vergessen. Sonne schadet dem fertigen Schneemann übrigens nicht so sehr wie warme Luft oder gar Regen. Die meisten Sonnenstrahlen werden durch die weiße Farbe nämlich reflektiert, ohne dem Schneemann etwas anhaben zu können.