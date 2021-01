Der Blitzer in der Heilbronner Allee ist inzwischen bekannt und erwischt im Vergleich mit seinem Aufstellungsjahr nur noch ein Viertel der Temposünder. Die 2020 installierte Messsäule in der Südstraße ist deutlich wirksamer. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. Obwohl das Verkehrsaufkommen im vergangenen Jahr Corona-bedingt überall deutlich zurückgegangen ist, sind in Heilbronn erheblich mehr Temposünder erwischt worden. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung sind zwischen Januar und Dezember insgesamt 88.722 Fahrzeugführer bei städtischen Tempokontrollen geblitzt worden – das entspricht einer Zunahme von rund 22.000. Hinzu kommen Autofahrer, die von der Polizei bei deren Kontrollen im Stadtgebiet geblitzt worden sind. Diese Statistik soll jedoch erst Anfang März vorgestellt werden.

Die erhebliche Zunahme der Überschreitungen bei zugleich abnehmendem Verkehr legt den Schluss nahe, dass die Zahl der registrierten Verstöße in einem "normalen" Jahr wohl noch deutlich größer gewesen wäre. Zurückgegangen ist hingegen die Zahl der zeitweilig beschlagnahmten Führerscheine: 2020 waren es 275; im Jahr davor noch 309.

Vor allem drei Faktoren haben zum "Blitzlichtgewitter" im vergangenen Jahr beigetragen: Die neue mobile Überwachungskamera – die in einem gepanzerten Anhänger, dem "Enforcement Trailer" (auf Deutsch: Vollstreckungswagen), an den Straßenrändern abgestellt wird und 2020 erstmals das ganze Jahr über im Einsatz war – die Umwidmung weiterer Innenstadtstraßen zu Tempo-40-Bereichen und der neue stationäre Blitzer in der Südstraße. Von den insgesamt 88.722 erwischten Fahrern wurden 40.621 von festinstallierten "Blitzersäulen" oder "Starenkästen" erwischt, 32.493 bei mobilen Kontrollen und weitere 15.608 durch den "Enforcement Trailer".

Meist lagen die gemessenen Geschwindigkeiten dabei nur geringfügig über dem jeweiligen Limit, sodass sich auch die Verwarnungsgelder zwischen zehn und 35 Euro bewegten. Fahrer wie der "Spitzenreiter 2020", der mit 119 bei erlaubten 40 Sachen in der Oststraße erwischt wurde, zahlen aber durchaus auch mal mehr als 1000 Euro, sind bis zu drei Monate ihren Führerschein los und bekommen zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg eingetragen. Zudem geht das Ordnungsamt bei einer Überschreitung von mehr als dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit von Vorsatz aus – in diesen Fällen wird auch die Geldbuße verdoppelt.

Wie hoch die Bußgeldeinnahmen durch das Blitzlichtgewitter waren, kann die Stadt nicht sagen, weil diese mit Bußgeldern aus anderen Deliktgruppen zusammenfließen und nach Darstellung der Stadt nicht separat ausgewiesen werden. Doch bereits bei einem niedrig angesetzten Mittelwert von 30 Euro pro Bescheid kommen mehr als 2,6 Millionen Euro zusammen.

Laut Michel Pfleger, dem Leiter der Bußgeldstelle, hat die Stadt 2020 zwar die Überwachung des ruhenden Verkehrs zurückgefahren, um mehr Personal beispielsweise bei der Überwachung von Quarantänemaßnahmen einsetzen zu können, weniger geblitzt wurde hingegen nicht. Der Grund: Schon vor Jahresbeginn werden feste "Messpläne" erstellt, die dann auch abgearbeitet werden. Und der "Vollstreckungswagen" am Straßenrand arbeitet, einmal abgestellt und eingerichtet, ohnehin ohne Personal.

Dass die neuen Tempo-40-Zonen, die aus Gründen der Luftreinhaltung eingerichtet wurden, erheblich zur Steigerung beigetragen haben, verneint Pfleger nicht. Er verweist auf Nachfrage aber darauf, dass die Stadt, nachdem die neuen Schilder aufgestellt waren, den Autofahrern eine "längere Gewöhnungsphase" zugestanden habe, während der nicht geblitzt wurde.

Als "sehr starke Station", hat sich laut Pfleger die neue Messsäule an der zweispurigen Südstraße (Tempo 40) erwiesen, die, wie auch die ebenfalls zweispurige Mannheimer Straße, als "problematische Stadtautobahn" gilt. Die Säule dort war im Februar aufgestellt worden und hatte für einige Aufregung gesorgt. Sie blitzt bei zu hoher Geschwindigkeit, aber auch bei Rotlicht-Verstößen. Weil ein Techniker des Herstellers zwei Kabel vertauscht hatte, löste sie anfangs schon bei Gelb-Licht aus, und die Stadt musste mehr als 300 Knöllchen zurückziehen. Der Fehler war jedoch laut Pfleger schnell behoben, und inzwischen haben viele die Bekanntschaft der nun ordnungsgemäß blitzenden Messsäule gemacht. Dauerhaft wird sie ihren Spitzenplatz jedoch wohl nicht behalten, denn mit steigender Bekanntheit sinkt erfahrungsgemäß die Frequenz der Blitze: Die vor vier Jahren neu installierte Anlage in der Allee beispielsweise registriert inzwischen dreiviertel weniger Verstöße als in der Anfangszeit.

An der Notwendigkeit von Überwachungsmaßnahmen lassen weder Pfleger noch Bürgermeisterin Agnes Christner Zweifel aufkommen: "Zu schnelles Fahren und nicht angepasste Geschwindigkeit gehören nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Deshalb werden wir die Kontrollen konsequent im gesamten Stadtgebiet fortsetzen", teilte Christner mit. Besonderes Augenmerk lege das Ordnungsamt dabei auf polizeilich ausgewiesene Unfallschwerpunkte und besondere Gefahrenstellen, zum Beispiel im Bereich von Schulwegen, Kindergärten, Spielplätzen, Sportanlagen oder Seniorenheimen.

Ein Beispiel aus der Moltkestraße zeigt, wie rücksichtslos manche an solchen Gefahrenstellen unterwegs sind: Ein dort mit 41 Stundenkilometer geblitzter Fahrer kann die höchste prozentuale Überschreitung im Jahr 2020 für sich verbuchen: Erlaubt ist dort lediglich Schrittgeschwindigkeit, also Tempo 7.

Mit solch groben Verstöße wurden im vergangenen Jahr in Heilbronn auch mehr Punkte gesammelt: insgesamt 2168; ein Jahr zuvor waren es 2105.