Von Ines Schmiedl

"Ausgewundert" heißt ein Buch mit zahlreichen Geschichten vom Ankommen, das kurz vor Weihnachten erschienen ist und wenige Wochen danach bereits ausverkauft war. "Mitte Januar erwarten wir weitere Exemplare aus der Druckerei. Die große Resonanz freut und ehrt uns sehr", sagt die Sammlerin der Geschichten, Angela Klein.

Vor rund fünf Jahren zog Klein aus dem hessischen Friedberg nach Leingarten. Schon in ihrer alten Heimat vermittelte sie als Dozentin die deutsche Sprache als Fremdsprache. Auch hier in der Region setzte die Diplom-Übersetzerin ihre Arbeit fort. Ihren Schülerinnen und Schülern sei es nicht nur wichtig, die Sprache ihrer neuen Heimat zu lernen, sondern sie auch zu üben und zu festigen. So kam der Kursleiterin die Idee, Geschichten aufschreiben zu lassen. In Friedberg ist aus diesen Geschichten schon ein Buch entstanden, seinerzeit ging es in "Übergestern" um Erlebnisse aus der alten Heimat. Das neue Buch heißt "Ausgewundert". In dem hübsch gestalteten Buch berichten sechs Frauen aus fünf Ländern über ihre ersten Monate in Deutschland. Es sind Geschichten, die berühren. Zwei der sechs Autorinnen haben in Neckarsulm ihre neue Heimat gefunden. Alle Schreiberinnen lassen andere an ihren Erlebnissen teilhaben, sie geben ihre Erfahrungen weiter, damit sich beide Seiten in die Sichtweise der anderen einfühlen können. Manchmal verleitet der Blick von außen die deutschen Leser zu einem Schmunzeln über die eigenen Gewohnheiten.

Nicht nur die Sprache war fremd, auch die Bräuche waren es. In Bogotá gehe man als Fußgänger über die Straße, wenn diese frei sei, schreibt eine der Autorinnen. Als sie wie gewohnt die Straße in Berlin überquert hat, rief ihr jemand hinterher: "Die Fußgängerampel ist rot!" Die Erklärung folgte auf den Fuß: "Hier ist ein Kind dabei!" Erst da wurde ihr klar, dass es nicht nur um die Vorbildwirkung gehe, sondern auch darum, dass die Autofahrer hier sich in erster Linie an Regeln halten und nicht so primär auf das tatsächliche Geschehen der Straße achten, wie sie es von daheim gewohnt war. Auch dass das Ende einer Party schon auf dem Einladungsschreiben bekannt gegeben werde, war für sie unvorstellbar und sorgte bei Verwandten für Belustigung. Inzwischen schätze sie es sehr, dass sie genau weiß, wann sie ihr Kind von dem Geburtstagsfest abholen darf. "Die Partys beginnen und die Gäste gehen, wann sie wollen", so war es in ihrem alten Leben. Dafür müsse man in Kolumbien nicht alles alleine aufräumen, denn zum Ende hin wird das gemeinsam erledigt. Auch die Waschmaschine am Sonntag anzustellen war für sie normal. "Es kann sein, dass du Nachbarn belästigst", lautete die Erklärung der deutschen Schwiegereltern, die sie von ihrem Fauxpas abhielten.

"Also ich schreibe, weil es mir guttut, weil meine Geschichte für andere Menschen interessant ist, weil ich denke, es gibt Dinge in Bezug auf das Leben von Migranten in Deutschland, die unbedingt thematisiert werden müssen", schreibt eine der Autorinnen, die aus dem Iran stammt. Als sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, die schon länger in Deutschland leben, zu einem Fest geht um fröhlich zu feiern, hört sie hinter sich Stiefelgetrampel. "Aber meine Schwester läuft ausgeglichen neben mir und genießt das Fest. Hat sie keine Angst? Merkt sie nicht, dass wir verfolgt werden?", schreibt die Frau von ihren Gefühlen an jenem Tag. Doch hinter ihr liefen keine Verfolger in Uniformen, sondern nur andere Festgäste – in dem Fall Punks – die eben Stiefel trugen.

Jede der Frauen wundert sich über andere Dinge und beschreibt es in ihrem Sprachrhythmus. Eine benötigt Hilfe beim Auffinden von Bohnen im Supermarkt, eine andere muss Kilometer weit laufen auf dem Weg zum Asylbewerberheim in einer Kaserne im Wald, wohin weder Bus noch Bahn fahren. "Manche Geschichten tun schon beim Lesen weh", schreibt die Geschichtensammlerin Klein im Vorwort zu einem ihrer Schützlinge. Und kommt zu der Erkenntnis: "Wir nennen sie Migranten, Einwanderer, Ausländer, Asylanten. Was noch alles?! Menschen!"

Info: "Ausgewundert", ISBN 978-3-00-070527-4, kostet 14 Euro und kann direkt bei Angela Klein unter der E-Mail-Adresse ausgewundert@gmail.com oder im Buchhandel bestellt werden. Dieses Schreibprojekt wird gefördert vom Wetteraukreis aus dem Programm "Demokratie Leben!" des Bundesfamilienministeriums und kofinanziert vom Land Hessen.