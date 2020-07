Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Eberbach. "Neue Zeiten. Neue Antworten." hieß es, als die Bundes-Grünen vor zweieinhalb Jahren damit begannen, ihre Grundsätze zu hinterfragen. "Es geht hier nicht um grüne Selbstvergewisserung", hatte Parteichef Robert Habeck damals angekündigt. Jede Position wolle die Ökopartei hinterfragen – beispielsweise auch die Ablehnung von Gentechnik. Doch genau hier tun sich Teile der Partei noch sehr schwer mit "neuen Antworten", wie ein aktueller Richtungsstreit in Baden-Württemberg zeigt.

Was ist passiert? Vor einer Woche musste Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) seine Parteifreundin, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, unsanft ausbremsen. Diese hatte im Juli ein "Forschungsprogramm Genome Editing" ("mit Biotechnologie zu einer nachhaltigen Landwirtschaft") ausgeschrieben – und war damit auf massiven Protest bei Umwelt- und Biolandbau-Verbänden sowie in der grünen Landtagsfraktion gestoßen. Nachdem die "Stuttgarter Zeitung" groß über den Konflikt berichtet hatte, zog Kretschmann die Notbremse: Er habe mit der Ministerin "besprochen, dass sie dieses Forschungsvorhaben auf Eis legt", verkündete er am Dienstag vergangener Woche.

Was war das Ziel der "Genome-Editing"-Forschungsförderung? In der Ausschreibung des Wissenschaftsministeriums hieß es, neue gentechnische Verfahren könnten einen wichtigen Beitrag leisten, "um die Landwirtschaft produktiver, weniger pestizidintensiv und durch Merkmale wie Trocken- und Hitzetoleranz auch klimaangepasster zu machen". Ein interdisziplinär angelegtes Forschungsprojekt sollte "anwendungsnahe Grundlagenforschung" zum Einsatz von "Genomeditierung" und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft leisten. Ziel sei auch, den Dialog "zwischen den Erkenntnissen der bisherigen biologischen Sicherheitsforschung und Forschungsansätzen aus dem Ökolandbau" herzustellen. Bis zu fünf Millionen Euro sollten dafür bereitgestellt werden.

„Auf Eis gelegt“: Ministerpräsident Kretschmann stoppte das Forschungsvorhaben von Theresia Bauer. Fotos: Rothe

Was ist eigentlich "Genome-Editing"? Unter dieser Sammelbezeichnung werden Verfahren gefasst, mit denen sehr gezielt Abschnitte der DNA verändert werden können, um bestimmte Mutationen herbeizuführen. Vergleichsweise einfach geht das mit der Crispr/Cas-Methode ("Genschere"), die 2012 von einer Arbeitsgruppe um Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna publiziert wurde und seither breite Anwendung findet.

Was ist der Unterschied zu "klassischer" Gentechnik? Verfechter des "Genome-Editing" argumentieren, dass hier eigentlich nur Mutationen, zu denen es auch "natürlich" kommen könnte, gezielter und schneller vonstattengehen. Anders als in der "klassischen", früheren Gentechnik würden nicht mehr fremde DNA-Bestandteile eingebaut. Veränderungen würden auch nicht weitervererbt. Gentechnik-Kritiker sehen das jedoch anders – und auch der Europäische Gerichtshof stellte 2018 in einem Urteil klar, dass alle mit Genome Editing-Verfahren erzeugten Pflanzen unter die Gentechnik-Gesetze fallen. Ihre Verwendung muss genehmigt werden. Lebens- und Futtermittel mit veränderten Pflanzen sind kennzeichnungspflichtig.

Wieso will die grüne Wissenschaftsministerin Bauer diese Forschung fördern? Bauer setzt sich seit einiger Zeit für einen offeneren Umgang mit der neuen Gentechnik ein. In einem aktuellen Debattenpapier, das sie gemeinsam mit ihrer Hamburger Ministerkollegin Katharina Fegebank und grünen Wissenschaftspolitiker aus dem Bundestag und dem Europarlament wie Anna Christmann, Kai Gehring oder Viola von Cramon veröffentlichte, heißt es, der Klimawandel zwinge zu einer immer rasanteren Anpassung der Landwirtschaft. Diese werde "mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alleine durch Veränderungen in Anbau und Saatauswahl zu leisten sein". Das "Innovationstempo" reiche nicht mehr aus, so die Autoren. "Wir brauchen mittlerweile Sprunginnovationen, um den Planeten zu retten." Neue Verfahren wie Crispr/Cas9 seien eine Chance, um resistentere und ertragreichere Pflanzen zu bekommen. Sie wollen deshalb den rechtlichen Rahmen für die Forschung – auch auf dem freien Feld – lockern. Übermäßige Risiken sehen die Autoren nicht mehr – und verweisen auch darauf, dass die "rote Gentechnik", nämlich in der Medizin, breite Anwendung finde.

Was sagen die Gegner der Technik? Grünen-Politiker wie der Göppinger Agraringenieur und Bundestagsabgeordnete Harald Ebner warnen vor einer Verklärung der "Genschere". Bei genauem Hinsehen sei diese "wohl doch eher eine grobschlächtige Heckenschere, mit diversen ungewollten Nebeneffekten", so Ebner in einem Interview. Gentechnik-Kritiker wie Ebner sehen in der konventionellen Züchtung noch viel Potenzial, um Ertrag und Qualität von Sorten zu verbessern. Gentechnik habe bisher nicht die Verheißungen der Agrarindustrie erfüllt – und werde es auch künftig nicht tun.

Was ist die offizielle grüne Parteilinie? Während das bisherige Parteiprogramm Gentechnik weitestgehend ablehnt, heißt es im Entwurf für das neue Grundsatzprogramm, das noch dieses Jahr beschlossen werden soll: "Nicht die Technologie, sondern ihre Chancen, Risiken und Folgen stehen im Zentrum. Forschung zu neuer Gentechnik soll ebenso gestärkt werden wie alternative Ansätze, die auf traditionelle Züchtungsverfahrensetzen."

Wie haben Wissenschaftler auf den Beschluss Kretschmanns reagiert? In einem Offenen Brief an den Ministerpräsidenten warben am Mittwoch neun baden-württembergische Biologen dafür, eine erneute Ausschreibung dieses Forschungsprogramms zu ermöglichen. Dieses sei "mutig und zukunftsorientiert" gewesen. Es gehe darum, "faktenbasiert Entscheidungen über die zukünftige Nutzung und Regulierung dieser Technologie zu treffen". Baden-Württemberg könne "seinen Ruf als national und international führender und innovativer Forschungsstandort" unterstreichen.

Was sagt die Opposition? Wer weniger Pflanzenschutzmittel will, wer immer mehr ökologische Landwirtschaft erzwingen will, für den sollte es eine Notwendigkeit sein, zu fragen, was man mit der Genschere erreichen kann", sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke der RNZ. Theresia Bauer sei jedoch "gescheitert an einigen alten, grünen Ideologen in der Landtagsfraktion, denen der Ministerpräsident einen Gefallen tun wollte." Das Nein zur Gentechnik-Forschung sieht der Liberale als "eine Art Konzessionsentscheidung, weil sein Einsatz für den Verbrennungsmotor zu Zähneknirschen in der Fraktion geführt hat".