Liegt die Inzidenz unter 100, könnte schon am Samstag in den ersten Kreisen die Außengastronomie öffnen – wie hier im Mai 2020. F.: dpa

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Planungssicherheit für Pfingsten hatte Sozialminister Manne Lucha den bangenden Gastronomen und Hoteliers versprochen: Bis dahin sollte das Öffnungskonzept des Landes vorliegen. Dieses Versprechen wird der Minister wohl halten. Die Hoffnung, es könnte schon zu Himmelfahrt Klarheit herrschen – die wird jedoch voraussichtlich enttäuscht werden.

"Das Öffnungs-Konzept wird gerade juristisch in eine Verordnung gegossen und zwischen den Ressorts abgestimmt", heißt es am Dienstag aus dem Ministerium. Geplant sei, dass die Verordnung am Donnerstag notverkündet werde und am Freitag in Kraft trete. Dann könnten die Behörden in den Kreisen die Bedingungen vor Ort prüfen – und "je nach Inzidenz" am Samstag die ersten Öffnungsschritte vollziehen.

Grundlage der Verordnung soll ein Drei-Stufen-Konzept sein, das das Ministerium bereits vor einer Woche verschickte. Detailänderungen sind aber möglich, weshalb das Ministerium davor warnt, sich zu sehr auf diese Eckpunkte zu verlassen.

Bedingung für alle Schritte ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter dem kritischen Wert von 100 (darüber greift die "Bundesnotbremse"). Zudem wird gefordert, dass die "Tendenz fallend" sei – wer das bescheinigt, ist unklar. Gefordert werden zudem nicht nur Hygiene-, sondern auch Testkonzepte.

Die Öffnungsstufe 1 könnte demnach greifen, sobald die Inzidenz fünf Tage stabil unter 100 bleibt. Erlaubt werden könnte dann, so die Idee in den Eckpunkten, die Öffnung von Einzelhandel, Außengastronomie und Hotellerie. Auch Kultureinrichtungen wie Galerien, Museen und Gedenkstätten stehen auf der Liste, ebenso Kulturveranstaltungen im Freien. Öffnen könnten auch die Außenbereiche von Zoos sowie Freibäder und Badeseen. "Kontaktarmer Sport" soll für maximal zehn Teilnehmer erlaubt werden.

Die Öffnungsstufe 2 darf 14 Tage später in Kraft treten. Restaurants und Gastronomie könnten dann komplett öffnen. Außerdem Musikschulen, Volkshochschulen, Messen, Theater, Oper, Kino, Konzerte und andere (auch religiöse) Veranstaltungen mit Besucherbegrenzung.

In der Öffnungsstufe 3, erneut 14 Tage später bei weiterhin fallender Inzidenz, würden dann auch Großveranstaltungen erlaubt, Freizeitparks und Hallenbäder dürften öffnen.

Zudem gibt es Pläne, gesondert Modellvorhaben zu ermöglichen.

Ob das so kommt, ist, wie geschrieben, noch unklar. Die FDP bemängelt beispielsweise schon, die Unterscheidung zwischen Innen- und Außengastronomie sei "praxisfern".

In Rheinland-Pfalz gilt ein vergleichbarer, ebenfalls dreistufiger Öffnungsplan übrigens schon ab diesem Mittwoch. "Kontaktarmer Urlaub", also etwa Übernachtungen in Ferienwohnungen, Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen und in Hotels "mit Frühstück auf dem Zimmer" sind wieder erlaubt, solange die Kreise eine Inzidenz unter 100 haben. Allerdings muss alle 48 Stunden ein Test vorgelegt werden. Die Außengastronomie darf schon seit dem 22. März öffnen – mit Reservierung und Schnelltest.

Die weiteren Öffnungsschritte in Rheinland-Pfalz sind an die kommenden Feiertage gebunden: Vor dem Pfingstwochenende, ab dem 21. Mai, werden kulturelle Veranstaltungen im Freien möglich. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 darf dann auch die Innengastronomie öffnen. Ab dem 2. Juni, vor Fronleichnam, folgen weitere Öffnungen – Hotels können beispielsweise ganz öffnen.