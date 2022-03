Heilbronn. (rnz) Um Starkregenschäden entlang der Stuttgarter Straße und in angrenzenden Gewerbegebieten künftig zu verhindern, kooperiert die Stadt Heilbronn mit Klaus Umbach von der gleichnamigen Bioland-Gärtnerei bei der Umsetzung seines neuen Projekts "Gartenglück" im Südosten Heilbronns.

Der Gärtnermeister hat rund zehn Hektar ehemalige Rucola-Monokultur übernommen und will auf den ausgelaugten Böden etwas komplett Neues schaffen, das den Menschen, der Natur und den Anrainern nutzt: kleine Gartenparzellen, die in das Agrarumweltprogramm der Stadt Heilbronn eingebettet und so der Bodenerosion und Sturzbächen einen Riegel vorschieben werden.

Entstehen soll so ein Mosaik aus Gärten, Wiesen und Obstbaum-Alleen. Und bereits jetzt geht es los: Im März werden die sechs Meter breiten Ackerrandstreifen entlang der Feldwege mit Wildblumen-Mischungen angesät, bis Jahresende über 120 Obstbäume gepflanzt. "Darunter sind kleine Bäume wie Sauerkirsche oder Quitte, aber auch hochwachsende Arten wie Elsbeere, die Schweizer Wasserbirne oder der Brettacher Apfel", sagt Jürgen Hetzler vom Grünflächenamt, das das Saatgut und die Bäume zur Verfügung stellt und damit fast zehn Prozent der Gesamtfläche bespielt.

Herzstück des Projekts sind jedoch die zunächst 130 saisonalen Gemeinschaftsgärten, die entlang der Alleen gemietet werden können – "ohne Zäune und Hecken, getrennt nur durch Holzhackschnitzel", wie Umbach erklärt. Jeder Pächter kann für 250 Euro eine 4,20 Meter breite und zwölf Meter lange Parzelle von April bis November bewirtschaften. Gratis dazu gibt Umbach einen 100-Euro-Einkaufsgutschein für seine Gärtnerei, Kompost, Wasser und Bohnenstangen. "Nur pflanzen, pflegen und ernten müssen die Leute noch selber", sagt Umbach, der auf eine neue Gemeinschaft und ein neues Bewusstsein hofft.

Info: Weitere Informationen und ein Kontaktformular gibt es unter www.gaertnerei-umbach.de/gartenglueck