Die Hänge-Achterbahn „Hals über Kopf“ hält, was ihr Name verspricht: Während der Fahrt überschlagen sich die Fahrgäste – hier noch entspannt – auf etwa 800 Metern Strecke vier Mal.

Von Heiko Schattauer

Was hat man in Tripsdrill nicht schon alles gesehen: Alte Weiber, die in eine Mühle gehen und jung wieder heraus kommen. Einen Extremsportler, der für "Wetten dass ..?" auf Inlinern die Achterbahn "G’sengte Sau" entlang gerast ist. Oder eine Holz-Achterbahn, die sich irgendwie selbst zersägt. Und jetzt, kurz nach der Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown, präsentiert man im schwäbischen Freizeitpark bei Cleebronn abermals Abenteuerliches.

Am heutigen Freitag wird ein Achterbahn-Doppelpack in Betrieb genommen, der nicht nur seinesgleichen sucht, sondern für den auch Grenzen überschritten wurden. Mit der Hänge-Achterbahn "Hals über Kopf" und der Familien-Achterbahn haben die Park-Verantwortlichen eine "weltweit einzigartige Doppelanlage" (Geschäftsführungsmitglied Benjamin Fischer) geschaffen, in der sich die Strecken der Bahnen immer wieder kreuzen. Die bisherige Fläche des Vergnügungsparks hat man für die neuen Attraktionen um rund 1,4 Hektar erweitert. Für Betreiberfamilie Fischer ist es die "größte Einzelinvestition" in der langen Parkgeschichte, die bis ins Jahr 1929 zurückreicht. Was der Bau der beiden Achterbahnen genau gekostet hat, will man nicht verraten, es handle sich aber einen zweistelligen Millionenbetrag.

Während für die Fahrgäste ab heute Tempo und Thrill im Vordergrund stehen, waren für die Planung und Realisierung des Doppelpacks Geduld und Ausdauer gefragt. Cleebronns Bürgermeister Thomas Vogl berichtete diesbezüglich von einem komplexen Planungs- und Genehmigungsverfahren, Benjamin Fischer von insgesamt fünf Jahren Vorlauf- und einem Jahr reiner Bauzeit.

Die beiden Attraktionen stellen "eine neue Größenordnung" dar, befand Bürgermeister Vogl, in beschwerlichen Corona-Zeiten sei die Einweihung des Achterbahn-Doppels "endlich mal wieder eine gute Nachricht." Als bekennender "Bahnsinniger" freue ihn ganz besonders der thematische Schwerpunkt der Familien-Achterbahn: Die "Volldampf" startet und landet nicht nur in einem mit gewohnt großer Liebe zum Detail nachgebauten alten Bahnhof, auch der Zug- und die zehn Gästewagen tragen feine Bahnverzierung getreu dem Thema "Auf der schwäbsche Eisebahne".

Zufrieden nach einer rasanten Eröffnung: Betreiberfamilie Fischer und Bürgermeister Thomas Vogl haben die Jungfernfahrt offenkundig genossen. Fotos: Heiko Schattauer

Realisiert hat die Idee vom Doppelachterbahn-Erlebnis in Tripsdrill das niederländische Unternehmen Vekoma, sowohl die Familienachterbahn mit Rückwärtsschuss als auch die Hängeachterbahn tragen die Handschrift von Stefan Holtmann. Der ließ vor der Jungfernfahrt der Bahnen – natürlich mit Parkbetreiber-Familie Fischer und Bürgermeister Vogl an Bord – wissen, dass man dank der Doppelanlage ein "einmaliges Fahrerlebnis" ermöglichen könne. Und er erläuterte zudem, dass bei der Kostenberechnung des Attraktions-Doppelpacks sein eigener Schnürsenkel eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Mit dessen Hilfe konnte er Tripsdrill-Seniorchef Helmut Fischer am handgefertigten Entwurf die Preisfrage so zufriedenstellend beantworten, dass es am Ende grünes Licht fürs Großprojekt gab.

Nach den Premierenfahrten mit der "Volldampf" und der "Hals über Kopf" zeigte sich nicht nur der Entwickler mit dem Schnürsenkel überzeugt vom Ergebnis. "Geil, ne?" warf Stefan Holtmann in die Fahrgastrunde, nachdem sich die Schoß-Sicherheitsbügel wieder entriegelt hatten. Kollektives Kopfnicken und ebensolches Lächeln auf den Gesichtern durfte der Niederländer als klare Antwort auf seiner – eher rhetorische – Frage werten.

"Für Familien geeignet, und trotzdem mit einem gewissen Thrill", konkretisierte Bürgermeister Thomas Vogl seine Eindrücke nach der ersten Fahrt mit der Hänge-Achterbahn, die bereits für Kinder ab sechs Jahren zugelassen ist. Noch jünger dürfen die Fahrgäste in der an sieben Stellen kreuzenden Familienachterbahn sein, schon ab einem Alter von vier Jahren ist hier (zumindest in Begleitung eines Erwachsenen) die erlebnisreiche Fahrt mit bis zu 60 Stundenkilometer möglich. Ab heute dürfen sich die Tripsdrill-Besucher selbst ein Bild vom neuen Erlebnis-Doppelpack machen – eben mit Volldampf und Hals über Kopf.