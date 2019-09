Freiburg. (lsw) Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg hat die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der Vergewaltigung gegen drei der elf Angeklagten fallengelassen. Es fehlten eindeutige Beweise, sagte Staatsanwalt Thorsten Krapp am Mittwoch vor dem Landgericht Freiburg. Für Untersuchungshaft gebe es daher keine Grundlage mehr. Es bleibe der Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung, da die drei Männer am Tatort gewesen seien und der Frau nicht geholfen hätten.

Der erste der elf Angeklagten kam am Mittwoch, genau elf Monate nach seiner Verhaftung, auf freien Fuß. "Sie sind ein freier Mann", sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin, als dem Syrer Handschellen und Fußfesseln abgenommen wurden. Dennoch bleibt der 25-Jährige, wie alle anderen auch, Angeklagter in dem Prozess, stellte der Richter klar, da dort auch der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung verhandelt werde. Zwei weitere Angeklagte könnten ebenfalls bald freikommen, sagte Staatsanwalt Krapp. Auch bei ihnen fehlten sichere Erkenntnisse, die den Vorwurf der Vergewaltigung belegten.