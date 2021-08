Die Zerstörung an der Ahr-Brücke in Schuld verdeutlicht die Wucht der Flutwelle. In flussabwärts gelegenen Orten wäre laut Ermittlern noch Zeit gewesen, davor zu warnen. Foto: Frey/dpa

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Mainz. Seit der Flut im Kreis Ahrweiler vor rund dreieinhalb Wochen war von Jürgen Pföhler öffentlich nicht viel zu hören. So auch am Freitag. Eigentlich wollte der Landrat am Vormittag über die Lage im Katastrophengebiet informieren. Der Termin wurde kurzfristig abgesagt.

Just zu der Zeit, als Pföhler vor die Presse hätte treten wollen, verschickte die Staatsanwaltschaft Koblenz die wahrscheinliche Erklärung dafür: Die Behörde ermittelt gegen den Landrat und eine weitere Person. Gegen sie bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Der Verdacht: Vor der tödlichen Flutwelle hätten zumindest einige Anwohner noch rechtzeitig gewarnt werden können.

Beamte der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamtes Mainz durchsuchten die Kreisverwaltung am Freitag etwa drei Stunden lang. Der Landrat sei sehr kooperativ gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Harald Kruse. Pföhler sehe "bei sich keine strafrechtliche Verantwortung für mögliche Einsatzfehler."

Kruse zufolge war Pföhler am Abend des 14. Juli "überwiegend" nicht im Krisenstab gewesen. Der Landrat hatte die Einsatzleitung nach eigener Aussage schon vor Jahren an eine andere Person übergeben, was zulässig sei, so Kruse. In der Mitteilung der Behörde hieß es dagegen, der Landrat habe aufgrund des Katastrophenschutzgesetzes "möglicherweise die Einsatzleitung und alleinige Entscheidungsgewalt" gehabt. Klarheit müssen nun die Ermittlungen bringen.

Den Namen des Einsatzleiters nannte Kruse nicht, dieser sei keine politische Person. Gesichert ist aber: Diese Person löste um 23.09 Uhr den Katastrophenalarm aus.

Die Ermittler sehen nun Anhaltspunkte dafür, dass "spätestens ab etwa 20.30 Uhr Gefahrenwarnungen und möglicherweise auch die Evakuierung von Bewohnern des Ahrtals, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der Flutwelle betroffen waren, geboten gewesen wären". Dies sei aber offenbar nicht, zu spät oder nicht deutlich genug erfolgt.

Bei der Katastrophe im Ahrtal waren nach letztem Stand 141 Menschen ums Leben gekommen. 121 Leichen sind bislang identifiziert, vermisst werden noch 16 Menschen. 700 Menschen wurden verletzt. Tote habe es "überwiegend ahrabwärts von Ahrbrück aus mit einem großen Schwerpunkt in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler" gegeben, so die Ermittler, also in Gebieten, die noch hätten gewarnt werden können.

Das Hochwasser der Ahr hatte gegen 17 Uhr die Gemeinde Schuld erreicht haben, die Stadt Sinzig hingegen erst gegen 2.30 Uhr, gut neun Stunden später. Dort ertranken unter anderem zwölf Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. "Warum mussten so viele Menschen sterben, die in einer geschützten Einrichtung gelebt haben?", kritisierte am Freitag Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Die Hinterbliebenen müssten endlich Antworten bekommen. Mit dem Strafrecht alleine werde diese Katastrophe nicht aufzuarbeiten sein. "Es bedarf der Aufklärung und persönlicher Konsequenzen aller Verantwortlichen."

Nach Angaben des Landesamts für Umwelt (LfU) hatte es um 19.36 Uhr die Prognose einer 6,90 Meter hohen Flutwelle gegeben. Wann diese Zahl online ging, ist noch unklar. Die letzte Pegelstandmessung erfolgte um 20.45 Uhr. Dann fiel laut LfU der Pegel aus – entweder weil er mitgerissen wurde oder weil der Strom ausfiel.

Auf die Frage, ab welchem Pegel evakuiert würde, sagte Pföhler rund zwei Wochen nach der Flut: "Diese Frage konnte gar nicht mehr gestellt werden. Es war ein Tsunami, der alle überfordert hat." Auch Teile der Infrastruktur der Feuerwehr seien überfordert gewesen oder ausgefallen. "Und dann waren auch alle Rettungskräfte überfordert. Das gilt zum Beispiel auch für das Lagezentrum des Landes bei der ADD."

Für Pföhler gelte die Unschuldsvermutung, betont die Staatsanwaltschaft. Es gebe keinen Verdacht gegen Akteure oberhalb der Kreisebene, so Kruse. Die Gesetzeslage weise die Verantwortung "sehr eindeutig" den Kommunen zu.

Das sieht zumindest die Opposition im Mainzer Landtag anders. "Wo war eigentlich Roger Lewentz?", fragte CDU-Generalsekretär Jan Zimmer am Donnerstag. Der SPD-Politiker sei am Abend des 14. Juli kurzzeitig im Krisenstab des Kreises gewesen, "um dann schnell wieder nach Hause zu fahren".

Er habe bei seinem Besuch des Krisenstabs den Eindruck gehabt, dass ruhig und konzentriert gearbeitet werde, sagt Lewentz am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Zum laufenden Verfahren und der Frage, ob zu spät evakuiert worden ist, äußerten sich beide nicht.

"Fehler sind nicht automatisch strafbar"

Das sagt Jan C. Schuhr, Professor am Institut für Strafrecht der Universität Heidelberg, über Verantwortung und Pflichten von Mandatsträgern.

Jan C. Schuhr ist Professor am Institut für Strafrecht der Universität Heidelberg. Foto: zg / Bruecklmair

Herr Prof. Schuhr, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Landrat von Ahrweiler wegen verspäteter Flutwarnungen. Wie ist das zu bewerten?

Zunächst bedeutet das nur, dass sie Anhaltspunkte für eine von ihm begangene Straftat sieht. Wenn sie solche Anhaltspunkte sieht, ist sie zur Ermittlung sogar verpflichtet. Das sagt nichts darüber aus, ob sie damit rechnet, dass der Verdacht sich erhärtet. Klar ist aber auch, dass die Flutkatastrophe und ihre Folgen viele Gründe haben. Insbesondere trägt kein Landrat die alleinige Schuld am Klimawandel.

Wann kann denn gegen Mandatsträger ermittelt werden?

Daseinsvorsorge ist eine Kernaufgabe des Staates, und es ist gut und wichtig, dass möglichen Pflichtverletzungen nachgegangen wird. Für Mandatsträger gilt das genauso. Nicht alle haben selbst Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Bei Landräten ist das aber grundsätzlich der Fall.

Er steht also persönlich in der Verantwortung?

Wer hierarchisch höhere Positionen bekleidet, kann delegieren und dabei auch Pflichten übertragen. Natürlich muss ein Landrat nicht alle eingehenden E-Mails selbst lesen und bearbeiten. Es bleiben aber immer Pflichten übrig. Grob gesagt muss die ursprünglich verantwortliche Person die Organisation so eingerichtet haben, dass sie davon ausgehen darf, dass auch kritische Situationen richtig bearbeitet werden.

Traurige Berühmtheit erlangte Adolf Sauerland, damals Oberbürgermeister von Duisburg, nach der Loveparade-Katastrophe. Er wurde nicht angeklagt.

Es gibt verschiedene Arten von Verantwortung. Sauerland wurde im Februar 2012 abgewählt. Darin hat sich sicherlich ausgedrückt, dass viele Wählerinnen und Wähler ihn als politisch verantwortlich angesehen und das Vertrauen in ihn verloren haben. Die Maßstäbe für eine strafrechtliche Verurteilung sind aber höher und vor allem keine Frage politischer Stimmungen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ging davon aus, dass die Genehmigung für die Loveparade rechtswidrig war. Strafbarkeit würde aber voraussetzen, dass eine in die Genehmigung involvierte Person die Lebensgefahren im Voraus konkret hätte erkennen müssen und es ihr tatsächlich möglich war, diese zu verhindern. Soweit ich weiß, sah die Staatsanwaltschaft Duisburg dazu bei Sauerland nicht einmal einen Anfangsverdacht.

Das hat viele damals verärgert.

Es ist wichtig, dass man die strafrechtlichen Vorwürfe von anderen trennt. Wenn etwas Schreckliches passiert ist, sollte man stets fragen, was künftig verbessert werden kann, wie die Verantwortlichen sich künftig besser verhalten sollten und ob Verantwortungsträger auszutauschen sind. Wenn sich jemand als ungeeignet erwiesen hat oder Fehler gemacht wurden, bedeutet das nicht automatisch, dass auch eine Straftat vorliegt.

Gegner der Flüchtlings- oder Corona-Politik sagen auch oft: "Dafür werdet ihr zur Rechenschaft gezogen."

Manchmal ist das reine Rhetorik und es geht nur darum, einen Gegner zu brandmarken. Manchmal erinnern solche Sätze aber ganz zurecht daran, dass im Rechtsstaat alle Machtausübung ans Recht gebunden ist und niemand, auch nicht die Regierung, über den Gesetzen steht.

Gibt es eine klare Grenze zwischen politischer Entscheidung und strafbarem Handeln?

Nur dass eine Entscheidung politisch ist, bedeutet nicht, dass sie nicht strafbar sein könnte. Die Grenzziehung ist oft nicht einfach. In der Entscheidungssituation sind oft schon die Umstände und Handlungsoptionen unklar, erst recht die zu erwartenden Effekte. Und auch die rechtlichen Regeln sind oft keineswegs eindeutig. Es gibt aber eine Testfrage, mit der man oft eine gute Orientierung bekommt: Hätte man den Entscheidungsträgern im Voraus sagen können, dass ihr Vorgehen eindeutig falsch ist, und hätte man ihnen eine eindeutig rechtmäßige Alternative weisen können? Ein Gericht, das diese Testfrage nicht bejahen würde, sollte einen Angeklagten nicht strafrechtlich verurteilen.