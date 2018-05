Von Susanne Kupke

Karlsruhe. Ein paar Stühle und Tische, blanke Kacheln, Wasch- und auch ein "Kotzbecken" aus Edelstahl - so sieht es im Hamburger Drogenkonsumraum "Drob Inn" aus. Heimelig ist anders. Doch das soll es dort wie in den bundesweit mehr als 20 anderen Räumen dieser Art, auch "Fixerstuben" genannt, gar nicht sein. Sie sind dazu da, um Schwerstabhängige vor dem Allerschlimmsten zu bewahren. In Baden-Württemberg gibt es so etwas noch nicht. Das könnte sich bald ändern. Das Land prüft die Zulassung einer solchen Einrichtung.

Was geschieht in einem Drogenkonsumraum? Schwerst Drogenabhängige sollen mitgebrachte Substanzen wie Heroin unter hygienischen Bedingungen spritzen oder rauchen können. Es gibt sterile Spritzen, Einweghandschuhe und Desinfektionsmöglichkeiten. Dabei geht es nicht um ein gemütliches Plätzchen für die Haschpfeife. "Ein Drogenkonsumraum ist nicht attraktiv für solche Leute", betont Jörg Pietsch, Leiter des Arbeitsstabes der Drogenbeauftragten der Bundesregierung.

Was ist das Ziel? Durch das Spritzen unter Aufsicht sollen Infektionen und Krankheiten wie HIV oder Hepatitis sowie lebensbedrohliche Überdosierungen vermieden werden. Auch will man mit Konsumenten in Kontakt kommen. Zugleich soll der öffentliche Raum entlastet werden. Weggeworfene Spritzen und die offene Drogenszene auf Straßen und Plätzen sorgen vielerorts für Unmut.

Die bisherige Erfahrung: Konsumräume, die an Hot-Spots der Szene errichtet wurden, werden von Süchtigen angenommen. "Sie haben sich als ein Instrument der Schadensminimierung bewährt", sagt Pietsch. Sie können ein Einstieg zum Ausstieg aus der Sucht sein und zum Beispiel den Weg zu einer Substitutionsbehandlung weisen. Krankheiten und Todesfälle wurden reduziert.

Welche Nachteile gibt es? Drogen-Experte Pietsch räumt eine "gewisse Konzentration der Szene" bei solchen Räumen ein. "Das kann auch mal nach hinten losgehen, wenn eine Szene erst angelockt wird." Problematisch sei es etwa, wenn sich Abhängige - und mit ihnen Dealer - außerhalb der Öffnungszeiten vor dem Raum aufhalten. Wer auf das Hamburger Drob Inn zugeht, bekommt schon mal Drogen angeboten. "Man muss die Polizei und die Nachbarschaft einbinden", sagt daher Pietsch. Auch ist eine möglichst lange Öffnung sinnvoll.

Wie ist die Rechtslage? Drogenkonsumräume können nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) zugelassen werden, sofern das Landesinnenministerium eine entsprechende Verordnung erlässt. Der an sich verbotene Besitz der mitgebrachten Droge zum Eigenverbrauch wird geduldet.

Warum will Karlsruhe einen Drogenkonsumraum? Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) reagiert auf Beschwerden von Anwohnern und Geschäftsleuten, die sich am Karlsruher Werderplatz nicht mehr sicher fühlen. Dort sind teils bis zu 60 Drogen- und Alkoholkonsumenten unterwegs. Die Zahl soll sich in den vergangenen Jahren fast verdreifacht haben. Weil die Stadt Süchtige nicht einfach vertreiben will, möchte sie in einem auf zunächst drei Jahre befristeten Modell den Drogenkonsum- mit einem Trinkerraum erproben.

Wer positioniert sich wie? Die Gemeinderatsfraktionen von SPD und Grünen stehen dem offen gegenüber, CDU, FDP und AfD sind skeptisch. Die Polizei befürchtet negative Folgen wie "Drogentourismus". Auch auf Landesebene ist das Projekt nicht in trockenen Tüchern: Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hat eine Vorlage erarbeitet, das Innen- und Justizministerium prüfen noch.