Pforzheim. (pol/van) Wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung seiner Tochter sitzt derzeit ein 52-Jähriger in Untersuchungshaft. Das berichten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die junge Frau hat am Mittwoch bei der Polizei Anzeige gegen ihren Vater erstattet, nachdem sie zuletzt am vergangenen Dienstagabend von ihm vergewaltigt worden sei. Bereits gut zwei Wochen zuvor habe sich der 52-Jährige, der bereits wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen eine mehrjährige Haftstraße verbüßte, an seiner Tochter vergangen. Die 19-Jährige wohnte ihren Angaben zufolge aus beruflichen Gründen vorübergehend bei ihm in seiner Pforzheimer Wohnung.

Die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat Pforzheim gehen derzeit den Spuren nach. Sie haben die Wohnung des Beschuldigten durchsucht und ihn anschließend am gestrigen Mittwoch festgenommen. Weitere Ermittlungen und Spurenauswertungen dauern noch an.