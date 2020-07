„Wir haben den Willen zu regieren. Baden-Württemberg verdient es, von der FDP regiert zu werden“, hatte Hans-Ulrich Rülke am vergangenen Wochenende verkündet, als der FDP-Parteitag in Karlsruhe ihn erneut zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl wählte. Foto: Uli Deck

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Man könnte sagen, Hans-Ulrich Rülke sei der "ewige" Fraktionsvorsitzende der FDP im Stuttgarter Landtag: Seit Juni 2009 führt der Gymnasiallehrer die kleinste Fraktion im Landtag – und galt dabei lange Zeit als der eigentliche Oppositionsführer. Bei der Landtagswahl im März 2021 wird der 58-Jährige erneut als Spitzenkandidat antreten. Doch ist etwas anders: Keine Koalition – außer mit AfD und Linken – wird mehr ausgeschlossen, auch nicht mit den Grünen, mit denen sich die Südwest-Liberalen sonst immer schwer taten. Woher der Wandel kommt, erklärte Rülke im Telefon-Interview.

Herr Rülke, seit einer Woche sind Sie offiziell FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Die Stimmung beim Parteitag war, coronabedingt, eher kühl und distanziert. Wird so auch der Wahlkampf werden?

Wenn die Corona-Verordnungen sich nicht wesentlich ändern, wird es wahrscheinlich schwierig mit Massenveranstaltungen, wo die Leute eng zusammensitzen. Und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass es Stimmung gibt.

Ist das ein struktureller Nachteil als kleine Oppositionspartei? Dass Sie nicht vor Ort mit Events mobilisieren können?

Man kann schon werben vor Ort. Die klassischen Veranstaltungen, mit 50 bis 100 Zuhörern, kann man organisieren. Große Massenveranstaltung wie das Dreikönigstreffen am 6. Januar sind eher zweifelhaft. Das ist für uns eine wichtige Veranstaltung – aber ich glaube nicht, dass sie die Wahl entscheidet.

Ein klares Ziel haben Sie dafür: Mitregieren – fast um jeden Preis.

Nein, nicht um jeden Preis. Wir haben deutlich gesagt, was wir an Zielen verfolgen. Eine Mobilitätspolitik, die sich nicht völlig vom Verbrennungsmotor verabschiedet. Eine faire Schulpolitik ohne die Bevorzugung eines bestimmten Schultyps. Eine Haushaltskonsolidierungspolitik, die sich auf die Infrastruktur konzentriert. Und natürlich eine Digitalisierungspolitik, die dazu führt, dass wir endlich auch unser Bildungssystem so digitalisiert haben, dass alle Kinder Zugang haben.

Aber Sie glauben, dass das durchaus in verschiedenen Koalitionen möglich wäre – in der "Deutschlandkoalition" mit CDU und SPD ebenso wie in der "Ampel" mit Grünen und SPD.

Ich glaube, dass die Koalitionsbedingungen, die wir formuliert haben, durchaus welche sind, für die sich Partner finden lassen.

Haben Sie nicht trotzdem Bauchschmerzen, weil Sie absehbar immer nur die kleinste Partei und Mehrheitsbeschaffer wären in einer Drei-Parteien-Koalition?

Ach, wissen Sie: Ich habe 30 Jahre lang mit dem Vorwurf gelebt, die FDP sei nur ein Mehrheitsbeschaffer. Seit drei Jahren lebe ich jetzt mit dem Vorwurf, die FDP renne vor der Verantwortung davon. Für irgendetwas muss man sich entscheiden. In Regierungsverantwortung kann man auf jeden Fall mehr umsetzen als in der Opposition.

Also lieber koalieren als weiteren fünf Jahren Grün-Schwarz zuzusehen?

Weitere fünf Jahre Grün-Schwarz wären nicht gut für das Land. Und wenn ich mir die Koalition so anschaue, glaube ich, dass das auch weder für die Grünen noch für die Schwarzen gut wäre.

Inhaltlich liegt Ihnen die Politik der CDU näher. Wie sieht es beim Spitzenpersonal aus? Wählen Sie lieber einen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann oder eine Ministerpräsidentin Susanne Eisenmann?

Man sollte sich nicht zu sehr auf persönliche Präferenzen versteifen. Für uns ist das Entscheidende, dass die Inhalte der FDP umgesetzt werden. Wenn das gelingt, kann ich mir sowohl Frau Eisenmann als auch Herrn Kretschmann als Ministerpräsidenten vorstellen.

Gerade in den vergangenen Monaten haben Sie aber sehr massive Kritik am Krisenmanagement der CDU-Spitzenkandidatin geäußert.

Wenn Frau Eisenmann Ministerpräsidentin wird, bleibt sie ja nicht mehr Kultusministerin.

Sie denken also, dass sie sich dann als führungsfähig erweist?

Das muss man dann hoffen.

Winfried Kretschmann haben Sie vergleichsweise geschont. Aus strategischen Gründen, weil Sie einen beliebten Ministerpräsidenten lieber nicht attackieren wollen? Oder macht er einen guten Job?

Wir hatten nicht die gleichen Akzente. Aber es gibt die eine oder andere Positionierung des Ministerpräsidenten, die durchaus nachvollziehbar gewesen ist. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, fünf Milliarden Euro Schulden zu machen, um die Wirtschaft zu retten, um zu verhindern, dass es eine Pleitewelle gibt. Und wir waren uns im Landtag auch immer einig, dass das Ziel ist, Freiheitsrechte nur so lange zu beschränken, wie es unbedingt notwendig ist. Was mir besonders gefallen hat: Sein Bekenntnis zum Verbrennungsmotor. Er hat für Kaufprämien für Verbrennungsmotoren plädiert, während andere Grüne diesen verbieten wollen. Da sehe ich eine steile Lernkurve beim Ministerpräsidenten. Damit sehe ich die schwierigste Hürde für eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Grünen und FDP übersprungen.

Allerdings hat sich diese Position nicht durchgesetzt. Wird Stuttgart in Berlin nicht ernst genommen?

Das ist mit Sicherheit so. Und es liegt hauptsächlich daran, dass die baden-württembergische CDU leider in Berlin nichts zu melden hat. Die Grünen sind ja in der Opposition – da kann man nichts erwarten.

Auch der derzeit so hoch gehandelte CSU-Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder scheiterte mit seinem Einsatz für die Prämie. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass sich Autopolitik dauerhaft sehr schwer tun wird?

Es ist ein Zeichen dafür, dass die Bundes-SPD derzeit von ideologischen Betonköpfen geführt wird, von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Der baden-württembergische SPD-Chef Andreas Stoch war da ja sehr viel vernünftiger. Aber auch er wurde in Berlin nicht gehört.

Mit dem Einfluss der Südwest-FDP sind Sie aber zufrieden?

Ja, durchaus. Unsere Position ist auch die Position der Bundes-FDP.

Die Bundes-Performance dürfte auch eine Rolle spielen, wenn es in Richtung Landtagswahl geht. Erwarten Sie Rücken- oder Gegenwind?

Die Frage ist, was die entscheidenden Themen Anfang 2021 sein werden. Ich bin aber nicht beunruhigt. Die baden-württembergische FDP war 75 Jahre lang stark genug, um aus eigener Kraft immer wieder in den Landtag zu kommen.

Die drei großen FDP-Debatten der vergangenen drei Jahre scheinen aber eher schädlich. War das Jamaika-Aus 2017 richtig?

Einerseits wird mir vorgeworfen, die FDP wolle um jeden Preis mitregieren. Jetzt kommt wieder der Vorwurf, die FDP laufe vor der Verantwortung davon. Die Entscheidung damals war die beste Entscheidung, die die FDP in ihrer Geschichte getroffen hat, weil man uns absolut nichts, nicht einmal die Abschaffung des Soli zugestehen wollte.

Wie sieht es mit dem Umgang mit den Fridays-for-Future-Demonstranten aus? War der Lindner-Satz, Klimapolitik sei "eine Sache für Profis", geschickt?

Auf jeden Fall hat die FDP die richtige Position eingenommen: Wir wollen Klimaschutz, aber wir wollen ihn nicht absolut setzen, sondern mit dem Erhalt des Wohlstands verbinden. Dafür muss man einen Weg in Richtung von Null CO2-Emissionen weisen. Das tun wir mit unserer einzig harten Koalitionsbedingung: Wir brauchen eine Wasserstoffstrategie. Mit Wasserstoff kann man einen umweltfreundlichen Verbrennungsmotor und eine klimafreundliche Energieerzeugung schaffen. So kann man Klimaschutz und Wohlstandserhalt verbinden.

Und wie sieht es mit der Wahl eines FDP-Kurzzeit-Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD in diesem Jahr in Thüringen aus? Eine große Katastrophe?

Mit Sicherheit eine Katastrophe für die CDU, die auch mitgemacht hat, und die FDP in Thüringen. Für Baden-Württemberg ist das nicht relevant. In der baden-württembergischen FDP könnte so etwas nicht passieren.

In Thüringen wird einen Monat später als in Baden-Württemberg gewählt werden. Fürchten Sie Querschläger – etwa von einem möglichen Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich?

Die Wähler in Baden-Württemberg sind intelligent genug zu wissen, dass sie den Landtag in Baden-Württemberg wählen und nicht den in Thüringen. Es wird sie nicht interessieren, wer in Thüringen wofür kandidiert.

Was wird im Südwesten das wichtigste Wahlkampfthema? Die Wirtschaft?

Es ist absehbar, dass wir in Baden-Württemberg einen herben Wirtschaftseinbruch haben werden. Ich fürchte, stärker als im Bund, weil wir von der Strukturkrise in der Automobilwirtschaft besonders betroffen sind, und weil wir als Exportland insbesondere beim Maschinenbau viele Maschinen exportieren. Es wird eine wesentliche Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass wir möglichst gut aus der Krise herauskommen – und gleichzeitig nicht den Haushalt ruinieren. Wir werden schon jetzt darauf achten, dass nicht nur in den Konsum, sondern auch in Infrastruktur investiert wird. Und man muss schon jetzt sagen, wo im Haushalt man künftig kürzen wird.

Sehen Sie das mit Sorge: Dass Sie einer "Sparregierung" angehören könnten?

Damit habe ich mit schon abgefunden. Das wird so sein. Wenn die FDP 2021 in eine Landesregierung eintritt, werden die kommenden fünf Jahre solche des Sparens sein.

Wo sehen Sie denn Sparpotenzial?

Im konsumtiven Bereich. Die bisherigen Landesregierungen haben den Personalkörper in der Landesverwaltung massiv aufgebläht. Sie haben einige Prestigeprojekte vorangetrieben, die sehr teuer waren, wie den Nationalpark. Wir wollen eine Konzentration auf Investitionen in die Infrastruktur – insbesondere in die digitale.

Der Personalkörper steht aber – oder wird da gekürzt?

Wir werden mit Sicherheit in der Landesverwaltung nicht darum herumkommen, dass wir Personal abbauen. Man wird Stellen nicht nachbesetzen.

Damit punktet man im Wahlkampf aber schwer.

Die Menschen in Baden-Württemberg wissen, dass man nicht unbegrenzt Schulden machen kann. Das Billionen-Programm auf europäischer Ebene hat Frau von der Leyen "Next Generation" genannt – und damit eigentlich nur gesagt, wer es bezahlen soll.

Die Regierungsfraktionen versuchen gerade, die Schuldentilgung zu strecken – also nicht auf zehn, sondern auf mindestens 20 Jahre, um künftige Haushalte zu entlasten. Unterstützen Sie das?

Das zeigt, wo die Gefahren liegen: Man hat im März auch mit Hilfe von SPD und FDP im Landtag fünf Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen und versprochen, sie in zehn Jahren zurückzuführen. Keine drei Monate später wird das schon wieder aufgeweicht. Die jetzige Regierungskoalition will künftigen Generationen Lasten auferlegen, die diese gar nicht mehr tragen können.

Sie verwehren sich ja eigentlich dagegen, frühzeitig "das Fell des Bären" zu verteilen. Trotzdem: Welche Fachbereiche würden die FDP in einer Regierung reizen?

Klar ist, dass die FDP in den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung und Bildung ihre Schwerpunkte hat. Das heißt nicht, dass ich konkret diese Ministerien möchte. Ich schließe aber nicht aus, dass wir das bis zur Wahl präzisieren.

Und der erfahrene Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke würde dann auch gerne diesen Posten im Landtag verlassen und ein Ministeramt annehmen?

Wenn die FDP in Regierungsverantwortung geht, wäre es auch an der Zeit, dass ich nach zwölf Jahren im Fraktionsvorsitz in ein Regierungsamt wechsle.