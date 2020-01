Heilbronn. (rnz) "Blitzgescheit" lautet der Titel der neuen Hochspannungs-Show, die seit Anfang Januar im "Science Dome" der "Experimenta" für Furore sorgt. Bei der unterhaltsamen und experimentellen Vorführung erleben die Zuschauer live die Phänomene von Elektrizität.

Was geschieht beim Blitzeinschlag? Kann man Strom hören? Und was zeichnet eigentlich Hochspannung aus? In der Liveshow ergründen Toro Funke und sein Assistent Einstein die Rätsel elektrischer Ladung und entführen das Publikum in die Geschichte der Elektrizität.

Für Hochspannung sorgt dabei der Einsatz von Tesla-Spulen, die mit bis zu 800.000 Volt Blitze auf die Bühne zaubern. Lediglich geschützt durch ein Kettenhemd, das als Faradayscher Käfig wirkt, stellt sich Toro Funke der elektrischen Spannung. Im Blitzgewitter zeigt er die Schönheit der Funkenentladung und erzeugt damit Musik.

Das rund 35-minütige Bühnenstück ist eine Mischung aus Theater, Wissenschafts-Show und Abenteuerreise, das Jung und Alt gleichermaßen fesselt. Die Altersempfehlung für das Stück, dessen Vorstellungen jeweils samstags und sonntags um 17 Uhr stattfinden, liegt bei ab zehn Jahren. Zusätzliche Aufführungen gibt es in den baden-württembergischen Schulferien werktags um 16 Uhr.

Info: Die Show kann unabhängig von der Ausstellung in der "Experimenta" besucht werden. Eintrittskarten gibt es auch online unter www.shop.experimenta.science