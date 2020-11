Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Biberach. 30-mal ringt ein Schwein nach dem Kehlschnitt noch nach Luft, während es verblutet. Auch die anderen bislang bekannten Bilder sind hart anzusehen. Nach eigenen Angaben hat Soko Tierschutz im Zeitraum vom 5. Oktober bis zum 16. November etwa 1500 Schweine- und 785 Rinderschlachtungen gefilmt. Die Organisation hat ein knapp vierminütiges Video auf ihrer Website bereitgestellt. Im ARD-Magazin "Fakt" wurden Auszüge am Dienstag auch im Fernsehen gezeigt.

Die Filmer sprechen von technischem Versagen, Inkompetenz und "Höllenqualen" für die Tiere: Rinder hätten fast ausnahmslos mehrfache Schussversuche ertragen müssen, bei den Schweinen gebe es regelmäßig Hinweise auf Fehlbetäubungen. Schlachter begännen die Zerlegung von Tieren, die teilweise offenbar noch bei Bewusstsein seien. "Die amtliche Veterinärin glänzt durch weitgehende Abwesenheit." Gegen die Verantwortlichen habe man Anzeige erstattet.

Das zuständige Kreisveterinäramt Biberach zeigte sich "betroffen" von den Bildern. "Insbesondere zeigen die Aufnahmen Fehlschüsse, den Einsatz von nicht sicher funktionierenden Bolzenschussgeräten und nicht ausreichend betäubte Rinder. Außerdem den nicht erlaubten Einsatz eines Elektroviehtreibers, der zu häufig und auch bei einem Tier, das nicht mehr aufstehen konnte, eingesetzt wurde."

Landes-Agrarminister Peter Hauk (CDU) sagte am Mittwoch, die Bilder deckten sich nicht mit den rechtlichen Vorgaben für eine tierschutzgerechte Schlachtung. "Bis zur Klärung der Frage, wie es zu solch untragbaren Szenen kommen konnte, dürfen an dem betroffenen Schlachthof keine Tiere mehr geschlachtet werden." Es gehe auch um die Rolle des amtlichen Kontrollpersonals. Im September hatte nach Aufnahmen von Soko Tierschutz bereits ein Schlachthof in Gärtringen schließen müssen, im Oktober dann ein Schweinebetrieb in Rottweil.

Die Landes-Tierschutzbeauftragte Julia Stubenbord erklärte auf Anfrage, die bisher bekannten Aufnahmen zeigten "schwere Verstöße in verschieden Bereichen der Schlachtung". Gesetzliche Vorgaben müssten konsequenter umgesetzt werden. "Ein Sonderprogramm zur Überprüfung von Schlachthöfen von vor zwei Jahren hat deutlich gezeigt, dass es vor allem in den mittelgroßen Betrieben mit vielen Altbeständen massive Probleme gibt."

Nach einem Skandal in Tauberbischofsheim 2018 hatte Hauk in einem "Schlachthofmonitoring" die Zustände an Baden-Württembergs 40 größten Betrieben erheben lassen. 2019 hatte er über die Ergebnisse in allgemeiner Form berichtet und erklärt, es sei "in keinem der untersuchten Schlachthöfe ein offensichtliches Fehlverhalten im Umgang mit Schlachttieren festgestellt" worden. "Die Schlachtstätte in Biberach war Teil unseres Schlachthofmonitorings aus dem Jahr 2018", teilte er nun mit. "Das Regierungspräsidium hatte damals von neun Mängeln berichtet, von denen zwischenzeitlich acht als erledigt gemeldet wurden." Offen seien lediglich noch fehlerhafte Aufzeichnungen des Betäubungsgerätes gewesen. Für Ende der Woche kündigte der Minister einen Maßnahmenkatalog an.

Der Fraktionsvorsitzende der Landtags-SPD, Andreas Stoch forderte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf, den Agrarminister auszutauschen. "Der grüne Ministerpräsident hat jetzt lange genug zugesehen. Er kann seinen Tierschutzverhinderungsminister unmöglich länger im Amt behalten: Kretschmann muss Hauk entlassen!" Der agrar- und tierschutzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Klaus Hoher, erklärte, Tierschutzgesetze dürften nicht nur auf dem Papier stehen.

Gemeinsam wollen SPD und FDP das Thema am Donnerstag bei einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Ländlichen Raum auf die Tagesordnung setzen.