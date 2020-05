Von Hans Georg Frank

Cleebronn. Kein Rütteln und kein Schütteln müsse befürchtet werden, verspricht Birger Meierjohann bei den Fahrten in den beiden neuen Achterbahnen des Erlebnisparks Tripsdrill. Der Sprecher des Familienunternehmens in der Gemeinde Cleebronn garantiert den Benutzern der 60 Stundenkilometer schnellen Familien-Achterbahn namens "Volldampf" und der eher für wagemutige Besucher gedachten Konstruktion "Hals über Kopf" sogar bei Tempo 80 noch vor der Fertigstellung: "Sie fahren sich fast butterweich, es ist eher ein rasantes Schweben."

An der kostspieligsten Investition in der über 90 Jahre alten Parkgeschichte wird, wie es schon im Namen anklingt, unter Volldampf gearbeitet. Doch wann die Spezialisten aus den Niederlanden das Werkzeug aus der Hand legen können, vermag Meierjohann heute nicht zu sagen. "Noch steht nicht definitiv fest, wann die beiden neuen Bahnen eröffnen werden", teilte er auf Anfrage mit. Die Besonderheit dieser Achterbahnen ist die Streckenführung, die den Eindruck erweckt, die Wagen würden sich gegenseitig von den Gleisen katapultieren.

Einer der beiden Bahnhöfe ist weitgehend betriebsbereit. Das Bauwerk lässt den Verdacht aufkommen, das etwas abseits gelegene Vergnügungsgelände sei jetzt an die große weite Schienenwelt angebunden. Wie viele Millionen investiert wurden, hält die Betreiberfamilie Fischer geheim.

Der Park, der mit der weithin bekannten und sichtbaren Altweibermühle 1929 begonnen hat, war auch von der virus-bedingten Zwangspause betroffen. Das Wildparadies konnte bereits am 6. Mai wieder öffnen. Der Andrang der Tierfreunde, zumeist Familien, ist mitunter so groß, dass der Einlass zeitweise gesperrt werden muss. Das Einzugsgebiet ist riesig, wie die Kennzeichen der Autos aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz anderen Bundesländern und dem angrenzenden Ausland beweisen.

Seit 18. Mai sind auch wieder Übernachtungen in den einfachen Schäferwagen und den geradezu luxuriösen Baumhäusern möglich. Die Nachfrage ist groß. Der Erlebnispark, der auf vorbildliche Weise die lokale Geschichte in seinen Attraktionen aufleben lässt, bereitet sich auf einen saisonalen Neustart rechtzeitig vor den Pfingstfeiertagen vor. Am Freitag, 29. Mai, werden wieder Besucher auf das Gelände mit den zahlreichen Überraschungen gelassen.