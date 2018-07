Stuttgart. (rol) An den Schulen im Südwesten haben im gerade beendeten Schuljahr 4,1 Prozent des Unterrichts nicht stattgefunden. Der Anteil der Stunden, die von einer Vertretungskraft gegeben wurden, lag bei 6,3 Prozent. Damit ist jede zehnte Schulstunde gar nicht oder nicht von der vorgesehenen Lehrkraft erteilt worden. Schlusslicht sind die allgemeinbildenden Gymnasien, an denen 6,6 Prozent des Unterrichts komplett ausgefallen sind und 6,1 Prozent durch Vertretungen überbrückt wurden.

Das ist das Ergebnis einer vom 11. bis 15. Juni 2018 durchgeführten Erhebung an allen 4500 öffentlichen Schulen im Land. In einem Drittel der Fälle fehlten die Lehrer krankheitsbedingt. Außerunterrichtliche Veranstaltungen, Fortbildungen und Elternzeit trugen ebenfalls stark zum Unterrichtsausfall bei.

Es ist die erste umfassende Erhebung des Unterrichtsausfalls in Baden-Württemberg überhaupt. Bislang gab es lediglich eine jährliche Stichprobenuntersuchung im November an 15 Prozent der öffentlichen Schulen. Mit der Vollerhebung könne man gezielt auf Probleme in der Unterrichtsversorgung reagieren, begründete Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Ausweitung.

Der Komplettüberblick verdüstert das Bild: Die Stichprobe vom November 2017 hatte noch ergeben, dass 3,6 Prozent des Unterrichts ausfallen. Ein Jahr zuvor hatte der Wert bei 3,2 Prozent gelegen.