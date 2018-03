Stuttgart. (mus) Speziell an den Grundschulen sowie an allen Schularten entlang des Hochrheins befürchtet der Landeselternbeirat teils dramatische Unterrichtsausfälle. "Besonders hart trifft es die Grundschulen", sagte der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Carsten Rees. In Südbaden mache sich zudem bemerkbar, dass die Schweiz "aggressiv" um Lehrkräfte aus Deutschland werbe. Der Mangel sei aber vor allem eine Folge einer "desaströsen Fehlplanung der Landesregierungen seit langen, langen Jahren".

Rees hielt der Politik vor, sich im Schulbereich "fahrlässig" auf die Berechnungen des Statistischen Landesamt zu verlassen, die sich aber in der Vergangenheit mehrfach als falsch erwiesen hätten und bestenfalls als "maximal fantasievoll" bezeichnet werden könnten. Die Unterrichtsversorgung sei eine "Verwaltung des Mangels", klagte Rees. Er könne die Eltern nur auffordern, bei Unterrichtsausfällen Protestbriefe an das Ministerium, Regierungspräsidien oder Schulämter zu schreiben.