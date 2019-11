Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württemberger werden im Landesschnitt seltener zuckerkrank als Menschen in anderen Bundesländern. Im deutschen Südwesten sind es 7,9 Prozent, bundesweit 8,6 Prozent der Menschen. Nur Schleswig-Holstein hat unter den Flächenländern bessere Zahlen vorzuweisen als Baden-Württemberg. Das geht aus einem neuen Gesundheitsatlas zu Diabetes-2-Erkrankungen hervor, den die AOK Baden-Württemberg heute vorstellen will. Der Kasse zufolge ist es das erste Mal, dass sich zentrale Risikofaktoren wie Übergewicht und soziales Umfeld bis auf Kreisebene mit Diabetes-2-Erkrankungen - früher bekannt als "Altersdiabetes" - in Verbindung setzen lassen. Die Zahlen lagen unserer Stuttgarter Redaktion vorab vor.

Mit 10,1-Prozent haben die Forscher den höchsten Anteil an Diabetes-2-Patienten im Neckar-Odenwald-Kreis gefunden. Nur leicht besser schneiden Hohenlohe (8,81 Prozent) und der Kreis Karlsruhe (8,8) ab. Im unteren Drittel landen in dem Vergleich der 44 Gebiete auch der Rhein-Neckar-Kreis (8,26), der Kreis Heilbronn (8,33) und Mannheim (8,46 Prozent).

Am Besten schneiden die kreisfreien Großstädte Heidelberg (4,83 Prozent) und Freiburg (4,94) sowie Tübingen (6,26) ab. Gut steht auch die Stadt Karlsruhe mit 6,64 Prozent da. Die Stadt Heilbronn wird im Mittelfeld mit 7,72 Prozent notiert.

Die Studie macht einige generelle Beobachtungen. So haben ländliche Gemeinden tendenziell eine höhere Erkrankungsrate als Städte. Kommunen, die wirtschaftlich und in ihrer Infrastruktur schlechter gestellt sind, haben auch eine schlechtere Diabetes-Bilanz. Wo besonders viele übergewichtige Einwohner leben, gibt es mehr Zucker-Patienten.

"Der Gesundheitsatlas lässt den Schluss zu, dass das soziale Umfeld entscheidenden Einfluss auf den Lebensstil und die damit einhergehenden Ess- und Bewegungsgewohnheiten hat und so auch das Diabetes-2-Risiko mit bestimmt", erklärt der Chef des AOK-Landesvorstands, Christopher Hermann. Gesundheitsversorgung spiele sich regional ab und gelinge dort besonders gut, wo sie auch vor Ort selbst organisiert werde. "Je besser es uns also gelingt, beispielsweise durch Präventionsmaßnahmen Vorbilder für Kinder, Nachbarn oder Arbeitskollegen zu schaffen, desto eher werden wir als Gesellschaft den Diabetes 2 besiegen können."

Für den Gesundheitsatlas hat die Universität Trier ein Hochrechnungsverfahren entwickelt, dass es erlaubt, auf Basis von Abrechnungsdaten der AOK-Versicherten Aussagen zu Krankheitshäufigkeiten in der Gesamtbevölkerung zu treffen. Unterschiede zwischen AOK-Kunden und der Gesamtbevölkerung in Bezug auf Alter, Geschlecht und Krankheitshäufigkeit werden dabei herausgerechnet.

Fast jeder vierte Erwachsene in Deutschland hat starkes Übergewicht. Doch mit jedem Kilo zu viel steigt das Risiko für Typ-2-Diabetes, warnt die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG). Warum manche Menschen eher an Diabetes erkranken als andere, könnte an einer niederschwelligen Entzündungsreaktion im Fettgewebe liegen, so die DDG. Folge davon könne sogar ein gestörter Sättigungsmechanismus sein. Um diesen Teufelskreis aus falscher Ernährung und krankmachenden Stoffwechselprozessen zu unterbrechen, müsse der Lebensstil hinsichtlich Ernährung und Bewegung verbessert werden.