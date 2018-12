Stuttgart. Niederlage für die Vorkämpfer der Äffle- und Pferdle-Ampel: Weil nur Ampelmännchen als Figuren zulässig sind, wird es vorerst keine Ampel mit den schwäbischen Figuren in Stuttgart geben. Das teilte der Äffle- und Pferdle-Fanclub mit. "Für eine Äffle- und Pferdle-Ampel müsste die Straßenverkehrsordnung geändert beziehungsweise erweitert werden", hieß es.

Ende Juni hatte der Fanclub 12.000 Unterschriften von Befürwortern einer Äffle- und Pferdle-Ampel an die Stadt übergeben. Sozialbürgermeister Werner Wölfe (Grüne) hatte bereits erklärt, solch eine Ampel sei aus juristischen Gründen nicht zulässig. Der Fanclub betonte, dennoch weiter mit dem Landesverkehrsministerium im Dialog bleiben zu wollen.

In anderen Orten Deutschlands gibt es schon seit Jahren individuelle Ampelmännchen - es handelt sich jeweils um Ausnahmeregelungen. In Mainz treffen Fußgänger an einer Ampel auf das Mainzelmännchen, in Erfurt gibt es neben Ampelfrau auch einen Bäckergesellen, einen Mann mit Regenschirm oder einen Wanderer.