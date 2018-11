Stuttgart. (dpa/lsw) Im Südwesten wird das Wetter herbstlicher. Vor allem der Dienstag zeige sich trüb mit viel Regen im Schwarzwald, im Westen und im nördlichen Baden-Württemberg, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit.

Die Temperaturen liegen allerdings Anfang der Woche noch bei milden 14 Grad in der Region Stuttgart. Die Meteorologen rechnen für die ganze Woche mit Nebel am Morgen. Am Mittwoch könne es gebietsweise im Rheintal und an Donau und Bodensee auch tagsüber neblig bleiben, in den Höhenlagen dagegen soll es freundlicher werden. Zum Wochenende hin wird es kälter. Die Temperaturen sinken der Prognose zufolge am Sonntag in der Region Stuttgart bis auf 7 Grad.