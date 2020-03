Dem Schulbetrieb einstellen? Bisher wird das nur in Einzelfällen so gehandhabt. Fotos: dpa

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Um die Infektionsketten des Coronavirus’ zu unterbrechen, fordern die Gymnasiallehrer die flächendeckende Schließung von Schulen – sehr zum Unmut der Kultusministerin. Die Hintergründe zu den Forderungen.

Warum fordern die Gymnasiallehrer Schulschließungen? Der baden-württembergische Philologenverband – die Vertretung der Gymnasiallehrer – nimmt in seiner Mitteilung am Mittwoch explizit Bezug auf die Maßgabe, wonach Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern untersagt werden. "Der Schulbetrieb an großen Gymnasien entspricht solchen Großveranstaltungen", erklärt der Verband. Auch könnten die Schulen nicht nachvollziehen, wo sich Schüler beispielsweise in den Faschingsferien aufgehalten hätten. Man gibt sich überzeugt: "Wenn nicht sofort drastische Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet werden, könnten in drei Wochen in Baden-Württemberg Zehntausende infiziert sein." Daher fordert der Philologenverband "die sofortige präventive Schließung aller Schulen bis zu den Osterferien".

Was spricht aus wissenschaftlicher Sicht dafür? Alexander Kekulé, Virologe und Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Halle, fordert bereits seit einer Woche 14-tägige "Coronaferien", um die Ausbreitung des Virus’ zu bremsen. Gegenüber der RNZ (siehe Interview S. 2) betonte er gestern noch einmal: "Wir hätten schon längst die Schulen und Kitas schließen müssen. Dies können wir noch immer tun, aber jetzt ist es nicht mehr so effektiv." Es gehe jetzt darum, "eine Explosion von Neuinfektionen zu vermeiden".

Sind Kinder besonders gefährdet durch das Virus? Vermutlich nicht. Im Gegenteil: "Nach allem, was wir bisher wissen, sind die Kinder von allen Menschen wahrscheinlich die, die am wenigsten gefährdet sind durch dieses Virus", sagt beispielsweise der Münchner Infektiologe Johannes Hübner im "Deutschlandfunk". Sie seien im Bezug auf diese Erkrankung "wahrscheinlich sehr viel besser ausgerüstet und sehr viel widerstandsfähiger als wir Erwachsenen", so seine Einschätzung. Er stützt sich dabei auf Untersuchungen aus China, wonach Kinder zwar ein ähnliches Risiko haben, sich mit dem Virus zu infizieren – dafür aber "sehr viel weniger schwer betroffen sind". Allerdings schränkt er ein, dass es "extrem schwierig" sei, alles einzuschätzen. Schließlich werde Covid19 erst seit kurzer Zeit erforscht.

Warum könnten Schulschließungen dennoch sinnvoll sein? Virologe Kekulé verweist vor allem auf die weitere Übertragung: Auch wenn Kinder wenig gefährdet seien – sie könnten trotzdem Erwachsene in ihrem Umfeld anstecken. Und: "Vor allem Kinder in Kitas und Grundschulen können noch keine Hygieneregeln einhalten", so Kekulé.

Die Hörsäle im Land sollen allerdings vorerst leer bleiben. Das Semester startet später.

Was sagt die Landesregierung? Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann kritisiert den Philologenverband harsch. Sie halte es für "unverantwortlich", dass der Verband den "Ausnahmezustand" ausrufe. "Zum jetzigen Stand sind flächendeckende und pauschale Schließungen von Schulen und Kitas nach wie vor nicht das Gebot der Stunde", so Eisenmann. Gesundheitsminister Manne Lucha stellte klar: "Der Schulbetrieb stellt grundsätzlich keine Großveranstaltung dar, da der Aufenthalt in der Schule überwiegend in kleinen Gruppen stattfindet." In Zweifelsfall gebe es "lageabhängig" einzelne Schulschließungen.

Wo gibt es schon Schulschließungen in der Region? Im Rhein-Neckar-Kreis sind derzeit zwei Schulen geschlossen: die Merian-Realschule in Ladenburg und die Pestalozzi-Grundschule in Edingen. An der Grundschule in Waibstadt wurde eine Klasse in Quarantäne geschickt. Ebenso wurde an zwei Heidelberger Schulen verfahren: Am Helmholtz-Gymnasium und am Englischen Institut (EI) wurden Schüler einzelner Klassen isoliert.

Dürfen Schulkinder vorsorglich zuhause behalten werden? Nein. Solange eine Schule nicht von offizieller Seite geschlossen wurde, besteht weiterhin Schulpflicht.

Wie lässt sich im Falle einer Schulschließung die Betreuung regeln? Unentschuldigt am Arbeitsplatz fehlen dürfen Eltern nicht. Sie müssen mit dem Arbeitgeber eine Lösung finden – beispielsweise Homeoffice, Abbau von Überstunden oder (unbezahlter) Urlaub. Das Gesetz sieht zwar auch die Möglichkeit einer "vorübergehenden Verhinderung". Was das im Detail bedeutet, ist aber vom Einzelfall abhängig. Experten raten übrigens davon ab, auf Großeltern als Betreuer zu setzen – gerade Ältere gelten als Risikogruppe bei Corona-Erkrankungen.